政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白黨團：賴清德國情報告需「實問實答」　說明為何拒公布三讀法律

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德今（23日）邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後表示，他邀請賴到立院做國情報告，說明當前中華民國的處境，賴欣然接受，他會向三黨團提出聲明，待三個黨團都同意後，立法院就正式行文。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，總統應清楚說明何以違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過的法律；有關報告的具體形式，則交由黨團協商決定，無論「統問統答」或「依序回答」，核心目標皆應「實問實答」，才能達到實質透明且具意義的國情報告功能。

▲針對立法院長韓國瑜邀請總統賴清德到立法院國情報告，陳清龍說明民眾黨團立場。（圖／民眾黨團提供）

▲針對立法院長韓國瑜邀請總統賴清德到立法院國情報告，陳清龍說明民眾黨團立場。（圖／民眾黨團提供）

賴清德23日與副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲長，以及監察院代理院長李鴻鈞等五院長舉行新春茶敘，茶敘於中午12時前結束，韓國瑜返回立法院後，說明茶會狀況。

韓國瑜表示，他邀請賴清德親自到立法院說明當前中華民國的處境、各種內外間大家憂心的問題，還有總統希望立法院在下會期能解決的問題，賴清德欣然接受。韓也說，他也會根據賴清德意願，向三個政黨的黨團提出說明，大家達成共識；待三個黨團都同意之後，立法院就正式行文邀請總統來立法院做國情報告，在方式上將會採取「統問統答」，這基本的禮遇，立法院一定會特別重視。

對此，陳清龍說， 台灣民眾黨立法院黨團重申，本黨團早已提出相關議案，一再敦促賴清德履行其選前對國人的承諾，主動向最高民意機關負責，落實憲政權責的核心價值。

陳清龍表示，如今賴清德既已表態接受邀請，本黨團亦期許賴能秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神。面對日益嚴峻的國際情勢與內政挑戰，總統應就國人高度關切的軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，提出具體且深入的報告，並清楚說明何以總統竟違反憲法義務，拒絕公布立法院三讀通過的法律。

陳清龍說，有關報告的具體形式，本黨認為按現行《立法院職權行使法》，交由黨團協商決定，無論是「統問統答」或「依序回答」，核心目標皆應「實問實答」，才能達到實質透明且具意義的國情報告功能，破除形式主義，真正與民意接軌。

韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

總統賴清德今（23日）邀請五院院長舉行新春茶敘，立法院長韓國瑜在會中邀請賴清德到立法院國情報告，並採「統問統答」的方式來進行；而賴清德重申，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，將欣然前往報告。據了解，監察院代理院長李鴻鈞在會中也提到，總統是國家的總統，代表國家，不是民進黨的總統，要求一問一答真的太扯。

韓國瑜願協調政院3／2報告貿易協定　賴清德：現行結果對台有利

韓國瑜願協調政院3／2報告貿易協定　賴清德：現行結果對台有利

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

韓國瑜邀賴清德立院報告採「統問統答」　總統府：合憲就欣然前往

韓國瑜邀賴清德立院報告採「統問統答」　總統府：合憲就欣然前往

快訊／曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

快訊／曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

