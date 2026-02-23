　
社會 社會焦點 保障人權

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲法務部今（23）日新任常務次長宣誓及廉政署卸、新任署長交接暨宣誓典禮。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今舉行新任常務次長及廉政署長宣誓交接典禮，原署長馮成轉任常務次長，新任署長由司法官學院34期、政大法研所碩士謝名冠接任。謝曾任廉政署中部調查組長、肅貪組長，歷練完整。部長指出，台灣CPI排名升至第24名創新高，但面對智慧化貪瀆挑戰，廉政須前置化、科技化並強化跨域合作。

典禮中，包括政務次長黃謀信、檢察總長邢泰釗、檢察長張斗輝等人到場觀禮。鄭銘謙部長致詞表示，此次人事交接不僅是職務更替，更是廉政文化與制度精神的延續。

部長指出，法務工作是國家法治體系的核心支柱，肩負維護社會秩序、保障人民權利與鞏固民主制度的重要任務。當前政策方向包括保障人權、推動國際司法互助與深化司法革新，並持續推動打擊貪腐、掃黑打詐、洗錢防制及科技偵查等重點工作，目標在建構安全、公平、值得信賴的法治社會。

針對廉政成果，部長提到，國際透明組織（TI）日前公布2025年清廉印象指數（CPI），臺灣全球排名提升至第24名，得分68分，雙創歷史最佳紀錄，顯示反貪腐成效獲國際肯定。但他強調，全球正面臨貪瀆犯罪智慧化與數位化趨勢，「不能就此打住」，廉政工作必須與時俱進。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲（左）原廉政署長馮成卸任後接任法務部常務次長，新任廉政署長由謝名冠接棒（右）。（圖／記者劉昌松攝）

部長並向新任署長謝名冠與全體廉政同仁提出四點期許：第一，強化風險管理、將廉政思維前置化。針對採購、補助、重大工程及數位系統建置等高風險業務，建立風險評估與預警指標，運用科技工具與數據分析提升查核精準度，從源頭降低違法風險。

第二，堅守程序正義、精進查察專業能力。對貪瀆不法依法嚴辦，同時兼顧人權保障與比例原則，確保證據完備與程序合法，以專業、公正與透明贏得社會信任；第三，強化跨域合作、建構全民防貪網絡。廉政工作須與檢察、調查、審計等機關密切協作，並與民間團體、企業及國際廉政組織交流合作，透過資源整合形成跨部門合作機制。

最後，部長指出，廉政是守護機關運作與民主制度的重要力量。他引用總統以「韌性之島，希望之光」為題的新年談話表示，唯有將反貪腐精神深植機關文化，並逐步擴散至私部門，才能打造更安全、繁榮且團結的臺灣，強化整體社會韌性。

部長並祝賀馮常務次長與謝署長履新順利，期許法務體系持續攜手推動司法改革與廉政治理，守護社會大眾對檢察、廉政與調查機關的信賴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

