法院遇見殺子仇人！父失控衝上去「壓地暴揍」　他被打趴畫面曝光

▲死者父親在法院暴揍殺害兒子的兇嫌（藍衣者）。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國北卡州一名47歲父親，在法院大廳遇到涉嫌殺害16歲兒子的嫌犯，氣得衝上前去，把對方狠狠壓在地上痛毆暴揍，相關畫面都被旁觀者錄下。

遇上殺兒仇人 他在法院當場暴揍

《皇后城新聞》等外媒報導，這起事件19日發生在夏洛特市（Charlotte）梅克倫堡郡（Mecklenburg County）法院大廳。

父親夏希姆（Shaheem Snype）看見涉嫌槍殺兒子的21歲嫌犯馬里昂（Marion McKnight），瞬間情緒失控，衝上前展開猛烈攻擊，拳打腳踢、毫不留情，而對方也被揍到毫無還手空間。直到法警使用電擊槍制止夏希姆，才結束這場衝突。

隨後，馬里昂被送醫治療，夏希姆則被指控造成嚴重傷害的輕罪攻擊罪，被短暫逮捕後，僅以1000美元（約新台幣3萬元）交保獲釋。

16歲兒遭槍殺 嫌不到半年假釋

去年5月23日當地公園發生一場槍擊案，警方趕抵現場發現3名傷患，而夏希姆的16歲兒子賈馬里耶（Jamariyae Dixon）送醫搶救2天宣告不治。警方隨後鎖定馬里昂為嫌犯，同年5月28日將其逮捕。

儘管馬里昂被指控謀殺罪，卻在繳納10萬美元（約新台幣314萬元）保釋金後，於去年11月暫獲自由，惟須接受電子監控，後來才在法院遇上受害者父親。

檢方已於2月18日提出動議，要求撤銷馬里昂的保釋資格。

家屬不滿兇嫌假釋 真實心聲曝光

事實上，死者家屬也對於嫌犯獲得保釋感到憤怒不已。

姑姑蘇珊（Susan Sherrill）表示，夏希姆「做了身為父親該做的事，任何父親都會這麼做。我們仍在哀悼，這是永遠無法癒合的傷口，因為我姪子才16歲，他應該還跟我們在一起。」

死者母親琳內特（Lynnette Dixon）也坦言，「我笑了。那是自從我兒子離開後，第一次真正的微笑。」