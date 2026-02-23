做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」！內行勸逃：保全中最屎的

▲原PO做5個月，想離職了。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

今年春節假期長達9天，不少人開心放假，但仍有行業必須排班上工。一名擔任倉庫保全的網友訴苦，過年期間照常上班，不僅沒有年終獎金，連國定假日的雙倍薪資也沒拿到，讓他直呼後悔入行，甚至已開始積極尋找新工作。貼文曝光後，不少過來人分享經驗，「保全真的要挑單位」。

網友在PTT發文，從事倉庫保全近5個月，工作時間為早上7點到晚上7點，每天12小時。除了負責門禁管制，還要登記物流車進出、提醒並檢查司機放置輪擋，員工上下班尖峰時段更得在門口協助交通指揮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

月領3萬8 嘆工時長又耗體力

原PO透露，實領薪資約3萬8千元，但他認為工時長、責任重，加上通勤單趟約30分鐘，整體下來相當耗體力與時間，「真的覺得太累了」，萌生轉職念頭。

貼文一出，網友勸他快逃，「你這個明顯就是保全+倉管，最屎缺的那種，要當保全絕對不去傳產」、「不是保全都可以躺平的，要躺平要看單位、福利、地點，你選到屎點當然屎」、「你挑錯缺了吧，保全就是要爽，還挑累的」。

許多人推薦社區保全，「社區保全爽多了，供你參考」、「我們社區會給保全年終半個月咧」、「我家的社區保全滑手機滑到度估，錢跟你差不多耶」、「你要找社區保全或工地保全，不要找廠區保全」。