不想上班、莫名煩躁？心理師揭露「心靈崩潰」5大前兆：超過4項快求助

▲▼心理,壓力,崩潰,煩躁,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲當原本的興趣變得索然無味，或出現持續性失眠與食慾改變時，可能是心靈發出的崩潰前兆。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

在心靈崩潰之前，身體與情緒往往會發出預警訊號，特別是從神情與言行中能觀察到特定特徵。日本網站《Trill》分享公認心理師與臨床心理師町田奈穂指出，所謂「心靈崩潰」是指持續性的情緒低落，導致無法思考、什麼事都提不起勁的狀態。她提醒，在達到極限前，務必留意「5大前兆」，檢視自己是否正處於高風險狀態。

注意！心靈崩潰前的「5大前兆」

當精神狀態逼近極限時，通常會出現以下跡象，請檢視自己是否符合這些狀況：

前兆1：對任何事都提不起勁，缺乏活力

原本熱衷的興趣突然變得索然無味，或是到了週三、週四，就對工作感到完全無力，這些都是心靈發出的警訊。例如「以前假日喜歡看電影，現在卻只想整天躺在床上」，這類變化也需要特別留意。

前兆2：食慾不振或暴飲暴食

無論是長期吃不下飯，還是報復性進食，都可能是崩潰的前兆。食慾與心理健康有著複雜的關連，腦中的神經傳導物質（如血清素、多巴胺）與食慾和情緒息息相關。當面臨重大打擊或壓力時，便容易出現「食不下嚥」或「靠大吃紓壓」的極端反應。

▲▼心理,壓力,崩潰,煩躁,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

前兆3：變得害怕社交、懶得見面

當精神負荷達到極限，人往往會傾向迴避溝通。這可能是因為「光是處理自己的事就精疲力竭，沒有體力再社交」，或是「潛意識覺得與人說話壓力很大，因而無意識地躲避」。雖然不必勉強與合不來的人相處，但尋求信任的人給予適當支持，仍是恢復心理健康的關鍵。

前兆4：失眠或睡眠品質低落

持續性的睡眠紊亂是心理健康的警鐘，包含：

•躺在床上卻翻來覆去睡不著。

•完全沒有睡意。

•半夜頻繁醒來。

•清晨過早醒開。

過度的壓力會引發焦慮與興奮感，導致大腦無法放鬆，進而破壞睡眠週期。

▲▼心理,壓力,崩潰,煩躁,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

前兆5：為了一點小事就容易暴怒

你是否發現自己最近常為日常瑣事動怒？例如「超商店員態度冷淡」、「同事的語氣不夠客氣」等。如果以前不在意的小事，現在卻持續讓你感到莫名的火大，就要當心了。此外，若對自己無關的事（如藝人醜聞）感到極度憤怒或悲傷，也是情緒失控的危險訊號。

▲▼心理,壓力,崩潰,煩躁,社交。（圖／取自免費圖庫pexels）

壓力指數檢測：你的心累了嗎？

若你覺得「快要崩潰了」，通常代表壓力已超載。請透過以下項目進行自我檢測：

□ 容易為瑣事感到煩躁

□ 感到極度疲憊

□ 經常覺得不安或心神不寧

□ 做什麼事都覺得很麻煩

□ 覺得無法集中注意力

□ 有頭重、頭痛等症狀

□ 會感到心悸或呼吸急促

□ 食慾不振或暴飲暴食

□ 睡眠品質不佳

□ 無法向家人或朋友傾訴

□ 工作量多到無法負荷

【結果評估】
若上述項目符合4項以上，代表你正承受過度壓力。在心靈完全崩潰前，請務必尋求適當途徑排解壓力，或諮詢專業心理醫療人員。

（註：此檢測項目參考並改編自日本厚生勞動省之「職業壓力簡易調查表」）

