藍白整合時間曝光！　國民黨3/11提新北宜蘭縣嘉義市長人選

▲國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

迎戰年底九合一選舉，藍白兩黨即將啟動整合，國民黨組發會主委李哲華今（23日）表示，3月11日將針對新北、宜蘭、嘉義市等要進行藍白合作的縣市，提出國民黨的縣市長人選，後續再與民眾黨討論整合機制，共推最強人選。宜蘭縣長初選也進入最後倒數，黨中央訂於23日至28日間抽出3天晚間6時至9時30分進行電話民調，其中一天須涵蓋二二八連假。

國民黨新北市長人選方面，在新北市長侯友宜積極協調下，年前已順利整合由台北市副市長李四川參戰；宜蘭縣則有立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德表態角逐，國民黨初選民調選定今日晚間至28日進行，電話民調前夕，兩人也利用春節連假拜廟、跑攤與鄉親博感情，國民黨宜蘭縣長人選預計3月前揭曉。嘉義市方面，國民黨透過內部協調，最終決定由醫師翁壽良參戰。

民眾黨方面，日前已徵召黨主席黃國昌參選新北市長、前立委張啓楷參選嘉義市長、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。

李哲華指出，預計3月11日針對新北、宜蘭、嘉義市等要進行藍白合作的縣市，提出國民黨縣市長參選人，後續會再與民眾黨整合，最後共推最強人選。

李哲華說，日前已與黃國昌、民眾黨秘書長周榆修等人討論，待藍白兩黨縣市長人選確定後，將透過藍白協商工作小組，討論相關整合機制，看實質上如何合作，產生最有勝算的人選。