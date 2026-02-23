美名醫伸狼爪！扯掉衛生棉「指侵生理期女病患」　噁稱：妳很好

▲美國加州一名外科醫師侵犯女病患。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國加州爆出醫界性醜聞，一名知名外科醫師被指控，在診間內伸出狼爪，在未配戴手套的情況下，使用手指侵犯正值生理期的女病患，如今已經被吊銷執照。

頸部手術追蹤 竟遭醫師狼爪

根據加州醫學委員會文件，2021年9月，外科醫師佩里（Victor Lynn Perry）在位於弗雷斯諾（Fresno）的診所，替一名女病患進行頸部手術術後追蹤。

由於女病患自述出現坐骨神經痛的症狀，於是佩里展開相關檢查，但卻用手「以半圓形的小幅度動作」按壓對方私密處，並向下移至「鼠蹊部與大腿內側」。

當時女病患正值生理期，佩里竟還直接將衛生棉從內褲中拉出，在未配戴手套的情況下，使用手指侵犯對方，還大言不慚地說，「沒事的，妳很好，我只是在調整。」

女病患對此感到極度不適，立刻結束診療並留下控訴字條，「佩里醫師剛剛侵犯了我」。

永久吊銷加州執照 還要支付200多萬

經過長時間調查，加州醫學委員會終於在17日正式撤銷佩里的醫師執照，並要求他支付6萬5926美元（約新台幣207萬元）作為調查及執法費用。

根據加州第1336號議會法案規定，任何因性侵害行為被吊銷執照的醫師，將永久禁止在該州重新取得行醫資格。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。尊重身體自主權，請撥打110、113。