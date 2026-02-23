韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

▲監察院代理院長李鴻鈞出席新春茶敘。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（23日）邀請五院院長舉行新春茶敘，立法院長韓國瑜在會中邀請賴清德到立法院國情報告，並採「統問統答」的方式來進行；而賴清德重申，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，將欣然前往報告。據了解，監察院代理院長李鴻鈞在會中也提到，總統是國家的總統，代表國家，不是民進黨的總統，要求一問一答真的太扯。

韓國瑜在茶敘結束後，返回立法院接受媒體訪問時表示，他當面向邀請賴清德到立法院，就當前中華民國的處境，各種內外之間大家憂心的問題，跟立法委員以及全國同胞做說明，而賴也欣然接受，願意來立法院做國情報告。他說，待三個黨團都同意之後，立法院就正式行文邀請總統來立法院做國情報告，在方式上將會採取「統問統答」。

針對韓國瑜的邀請，總統府發言人郭雅慧轉述，賴清德在茶敘中當面感謝韓院長的邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院進行國情報告。

據了解，在茶敘中，監察院代理院長李鴻鈞表示，台灣面對國際諸多挑戰，台灣的方向與走向國際也在看。他對於賴清德願意前往國情報告一事認為，總統是國家的總統、代表國家，而非民進黨的總統，「要求一問一答真的太扯」。

李鴻鈞說，台灣是一條船，我們沒有選上船長，但也都還是船員，不能把船砸沉，因為大家都在船上。

▼立法院長韓國瑜出席新春茶敘，當面邀請賴清德赴立法院國情報告。（圖／總統府提供）

