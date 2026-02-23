新莊女童墜17樓亡！校方啟動關懷機制　衛生局：開學焦慮需適應

▲新北市新莊區12歲女童墜樓，校方啟動關懷機制。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市新莊區中平路一處社區大樓今(23)日上午7時44分發生墜樓意外，一名就讀新莊區某國小的12歲女童，疑似從住家17樓墜落至社區中庭，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。教育局證實，學校接獲警方通報後已啟動校安機制，並由校長及行政團隊到院陪同家屬，全案詳細原因仍待警方調查釐清；衛生局則說明，開學焦慮十分常見，但若長期受焦慮影響，應適時尋求幫助。

據了解，女童今晨在住家社區發生意外，鄰居發現後趕緊報警處理。警消獲報到場，立即將人送醫急救，但因傷勢過重仍回天乏術。警方在頂樓發現女童書包，至於事故發生經過與原因，仍有待進一步調查。

新北市教育局表示，經了解該名學生平時在校學習與生活狀況正常，人際關係及家庭狀況於學期間並無特殊異狀。事發後，已請校方啟動關懷機制，除由校長及行政團隊到院陪同家屬外，也同步啟動班級與同儕關懷措施，視需要提供專業輔導資源，協助穩定全校師生情緒與身心狀況，並持續督請各校落實情緒支持與危機辨識通報機制，加強生命教育。

新北市衛生局則提醒，開學前後學生出現情緒低落、焦慮等情形相當常見，從悠閒假期轉換至有學習壓力的環境，需要一段適應期。建議學生可從調整作息、早睡早起、整理書包等方式著手，上學前預留充裕時間出門，避免因匆忙增加焦躁情緒。家長也應以接納、同理態度陪伴孩子，若出現疲倦、情緒暴躁或腹痛、頭痛等生理症狀持續超過1個月，甚至拒學、長期情緒低落等情況，應及早尋求專業醫療或諮商協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995