　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊女童墜17樓亡！校方啟動關懷機制　衛生局：開學焦慮需適應

▲新北市新莊區12歲女童墜樓，送醫搶救無效亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市新莊區12歲女童墜樓，校方啟動關懷機制。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市新莊區中平路一處社區大樓今(23)日上午7時44分發生墜樓意外，一名就讀新莊區某國小的12歲女童，疑似從住家17樓墜落至社區中庭，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。教育局證實，學校接獲警方通報後已啟動校安機制，並由校長及行政團隊到院陪同家屬，全案詳細原因仍待警方調查釐清；衛生局則說明，開學焦慮十分常見，但若長期受焦慮影響，應適時尋求幫助。

據了解，女童今晨在住家社區發生意外，鄰居發現後趕緊報警處理。警消獲報到場，立即將人送醫急救，但因傷勢過重仍回天乏術。警方在頂樓發現女童書包，至於事故發生經過與原因，仍有待進一步調查。

新北市教育局表示，經了解該名學生平時在校學習與生活狀況正常，人際關係及家庭狀況於學期間並無特殊異狀。事發後，已請校方啟動關懷機制，除由校長及行政團隊到院陪同家屬外，也同步啟動班級與同儕關懷措施，視需要提供專業輔導資源，協助穩定全校師生情緒與身心狀況，並持續督請各校落實情緒支持與危機辨識通報機制，加強生命教育。

新北市衛生局則提醒，開學前後學生出現情緒低落、焦慮等情形相當常見，從悠閒假期轉換至有學習壓力的環境，需要一段適應期。建議學生可從調整作息、早睡早起、整理書包等方式著手，上學前預留充裕時間出門，避免因匆忙增加焦躁情緒。家長也應以接納、同理態度陪伴孩子，若出現疲倦、情緒暴躁或腹痛、頭痛等生理症狀持續超過1個月，甚至拒學、長期情緒低落等情況，應及早尋求專業醫療或諮商協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

溫泉透天牛到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

21歲騎士被撞噴田中！肇事車下來2黑衣人...沒救人竟直接落跑

「移動砲塔」囂張畫面曝！2騎士後座載砲手爽喊...下場慘了

開工首日不平靜！彰化大城工寮「火舌竄天」　險波及三合院

北市承德路大樓火警！B1地下室狂竄濃濃黑煙　1男不適送醫

郁方再批兒福聯盟「詐騙集團兩頭騙」　點名董座林志嘉下台

快訊／屏東食品工廠火警！警消出動40人救援　5人送醫

到學校打球遇「10秒快閃賊」　單車男扳開機車坐墊偷走6000元

新莊女童墜17樓亡！校方啟動關懷機制　衛生局：開學焦慮需適應

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

溫泉透天牛到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

21歲騎士被撞噴田中！肇事車下來2黑衣人...沒救人竟直接落跑

「移動砲塔」囂張畫面曝！2騎士後座載砲手爽喊...下場慘了

開工首日不平靜！彰化大城工寮「火舌竄天」　險波及三合院

北市承德路大樓火警！B1地下室狂竄濃濃黑煙　1男不適送醫

郁方再批兒福聯盟「詐騙集團兩頭騙」　點名董座林志嘉下台

快訊／屏東食品工廠火警！警消出動40人救援　5人送醫

到學校打球遇「10秒快閃賊」　單車男扳開機車坐墊偷走6000元

新莊女童墜17樓亡！校方啟動關懷機制　衛生局：開學焦慮需適應

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

明天有大事卻睡不著？專家揭「失眠NG行為」：一直看時鐘、滑手機更難入睡！

不只跟隨大盤，更要主動領先！00980A 智慧布局，聚焦台股核心動能！

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

溫泉透天牛到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

股市3.3萬點助攻！　單一代銷9天連假吸300組客

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

美俄條約終止！普丁：發展核武絕對優先　強化所有軍種

中古屋跟著漲！網友炸鍋：憑什麼　專家建議比較3條件

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

遭控賣瘦瘦針詐財　九頭身網紅假援交黑歷史曝

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

北市當街「斧頭廢掌」　男右手被壓地一直剁

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認：錯了5年

更多熱門

相關新聞

即／台中女8樓墜下倒臥雨遮　送醫搶救中

即／台中女8樓墜下倒臥雨遮　送醫搶救中

台中市北區三民路三段一處巷弄內，今日上午11時23分傳出墜樓案件，現場一名年約30多歲女性，不明原因自8樓墜下，倒臥在一處二樓雨遮上。消防局獲報派遣大誠分隊與北屯分隊前往搶救，架梯將人救下，發現女子意識模糊，趕緊送醫治療中。

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

無照廚師酒駕　擊落直行騎士

無照廚師酒駕　擊落直行騎士

即／台中女深夜墜樓亡

即／台中女深夜墜樓亡

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

即／台中27歲女高處墜落　躺大樓通道前當場身亡

關鍵字：

新莊墜樓

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面