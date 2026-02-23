到學校打球遇「10秒快閃賊」　單車男扳開機車坐墊偷走6000元

記者唐詠絮／彰化報導

今天是彰化縣各國中小學寒假結束後的開學日，校門口再度湧現接送學生的人潮與車流。然而，竟有一名騎單車的男子趁機行竊，鎖定停放在學校前的機車，短短10秒鐘就徒手扳開坐墊偷走錢包，讓家長們直呼「實在太惡劣！」

▲彰化竊賊徒手偷機車錢包。（圖／警方提供）

這起「秒殺級」竊案發生在大年初三下午5點半左右，地點就在彰泰國中大門前。當時一名民眾乘坐友人機車到學校打球，順手將裝有6000元現金的黑色皮夾放在機車置物箱內。沒想到打完球回來，赫然發現皮夾不翼而飛，調閱監視器後才看到，一名騎腳踏車的男子路過時，僅僅花了10秒鐘就徒手扳開機車坐墊，迅速偷走皮夾後揚長而去。

▲彰化竊賊徒手偷機車錢包。（圖／警方提供）

被害人今天將竊案影片PO上網，提醒大家不要把財物留在機車內。不少網友看了直呼「這手速太誇張」，也有人表示這名竊賊很眼熟，疑似之前就被他偷過，痛批「實在太可惡！」

警方調查後發現，這名竊賊是有數起竊盜前科的慣竊，平時在彰化市街頭騎腳踏車四處閒晃，專門尋找機車坐墊下手。警方指出，尤其是坐墊縫隙較大的機車車廂，更容易被徒手扳開。

其實類似的竊案在春節期間，彰化市一戶人家遭一名男子潛入行竊，偷走6萬3000元的紅包錢。離譜的是，這名竊賊得手下樓時，竟然在樓梯間與91歲的阿嬤「擦肩而過」，阿嬤當時還沒發現異狀，直到要上樓休息才驚覺背包裡的紅包錢不見了。

▲彰化竊賊摸入民宅偷6萬3千元騎車逃逸。（圖／警方提供）

警方目前已根據監視器畫面鎖定這2名慣竊，正全力追緝到案。同時也再次提醒民眾，無論是在校門口接送小孩，還是在家中休息，都要隨身攜帶重要財物，千萬不要放在機車坐墊內或顯眼處，別讓竊賊有機可乘！