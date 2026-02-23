教室當砲房！學長嘿咻15歲學妹判6月　急掏30萬換免囚

▲18歲男大生在教室和未成年的學妹發生性行為遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名剛滿18歲的鄭姓男子，前年透過網路搭上未成年的15歲正妹學妹，兩人「情投意合」竟直接在校舍教室內熱吻、嘿咻，東窗事發後，鄭男一度龜縮只認親親抱抱，否認「達陣」，一審遭法官判刑6月，鄭男嚇得趕緊掏出30萬元與學妹達成和解，高雄高分院日前考量他已賠錢且學妹代為求情，雖維持6月的刑度，但改判緩刑3年。

判決指出，鄭男於2022年10月透過社交平台認識正就讀高中的學妹小雅（化名），兩人頻搞曖昧「友達以上、戀人未滿」，同年11月傍晚，正值校園放學之際，鄭男竟精蟲上腦，帶著小雅潛入學校某教室，在空蕩盪的課桌椅旁，兩人先是火辣親吻、擁抱，隨後鄭男便跨越紅線，與小雅發生性行為，享受「校園野戰」的刺激感。

後來東窗事發，鄭男遭橋頭地檢署起訴，法院審理時，鄭男表現得相當「不乾脆」，僅承認有親密肢體接觸，堅決否認有撫摸胸部及發生性行為，但法官依據相關證據，認定鄭男行徑已觸犯《妨害性自主罪》，判有期徒刑6個月，不得易科罰金。

眼看要被關，鄭男趕緊上訴並拿出誠意，捧著30萬元現金與學妹達成和解，並表示自己「深具悔意」。高雄高分院法官考量鄭男犯案時年僅18歲又3個月，社會經驗不足，加上小雅收下賠償後心軟替他求情，法院最終維持原判，但宣告緩刑3年，並須接受2場法治教育，全案仍可上訴。