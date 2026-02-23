韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

▲寧德時代總部。（圖／記者陳冠宇攝）

韓媒報導指出，2022年至2024年間，南韓在多項國家核心技術領域的競爭力評估出現變化，中韓技術差距進一步拉開。其中，韓國曾唯一保持領先的「二次電池」技術已被中國超越，此外，韓國三大電池企業合計營收與營業利潤總和已不及寧德時代單一企業。

《觀察者網》引述《韓聯社》報導稱，2022至2024年間，在韓國重點佈局的11大領域、136項核心科學技術中，韓中兩國技術水平差距進一步拉大。戰略技術領域，韓國曾唯一保持領先的二次電池也被中國反超。

韓國科學技術情報通信部近日提交《2024年度技術水平評估結果（草案）》。結果顯示，2022年韓國在二次電池領域排名第一，當時技術領先中國約0.9年；但2024年評估結果卻出現反轉，中國躍居第一，雙方形成約0.2年的技術差距。

公開資訊顯示，「二次電池」便是充電電池或蓄電池，可藉由可逆化學反應儲存與釋放電能，常見種類包括鎳鎘電池、鉛酸電池與鋰離子電池，應用於手機、筆電與電動車等領域。該項調查涵蓋韓、中、日、歐、美5個國家與地區，透過論文與專利定量分析，結合1180名專家問卷意見形成綜合評估報告。

報告顯示，在半導體與顯示領域，2024年韓國落後美國0.7年，中國落後美國0.8年；以技術水準佔比計算，韓國為91.2%，中國為91.5%。整體技術水準方面，以美國為100%計，歐盟為93.8%，中國為86.8%，日本為86.2%，韓國為82.8%。2024年中國與美國差距為2.1年，韓國與美國差距為2.8年，韓中之間差距為0.7年。

就產業面向而言，韓國政府曾於2022年提出「2030年實現二次電池世界強國」願景，規劃政府投入1兆韓元、民間投入19.5兆韓元發展核心技術。然而，隨電動車市場增速放緩，疊加大陸企業競爭壓力加大，韓國電池產業面臨嚴重挑戰。

在營收表現方面，大陸寧德時代規模持續擴大領先優勢，韓國LG新能源、三星SDI與SK On三家企業合計營收與營業利潤，低於寧德時代單一公司。

報告還提到，中國已成為全球最大電動車與二次電池市場。2024年中國電動車滲透率達49%，歐洲與北美則分別為27%與11%。內需規模方面，韓國二次電池市場約為中國的2%，儲能市場僅約1%。

在技術路線上，中國主推的磷酸鐵鋰（LFP）電池於車用與儲能領域快速擴張。電動車用LFP電池市場份額由2020年的17%升至2024年的49%；儲能市場中，LFP電池佔比超過90%。報告指出，中國掌握佔二次電池成本約60%的四大核心材料供應，全球市佔率約達80%，形成明顯價格優勢。