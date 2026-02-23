　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

▲▼寧德時代總部。（圖／記者陳冠宇攝）

▲寧德時代總部。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

韓媒報導指出，2022年至2024年間，南韓在多項國家核心技術領域的競爭力評估出現變化，中韓技術差距進一步拉開。其中，韓國曾唯一保持領先的「二次電池」技術已被中國超越，此外，韓國三大電池企業合計營收與營業利潤總和已不及寧德時代單一企業。

《觀察者網》引述《韓聯社》報導稱，2022至2024年間，在韓國重點佈局的11大領域、136項核心科學技術中，韓中兩國技術水平差距進一步拉大。戰略技術領域，韓國曾唯一保持領先的二次電池也被中國反超。

▲▼寧德時代發布鈉離子電池。（圖／翻攝紅星新聞）

▲寧德時代鈉離子電池。（圖／翻攝紅星新聞）

韓國科學技術情報通信部近日提交《2024年度技術水平評估結果（草案）》。結果顯示，2022年韓國在二次電池領域排名第一，當時技術領先中國約0.9年；但2024年評估結果卻出現反轉，中國躍居第一，雙方形成約0.2年的技術差距。

公開資訊顯示，「二次電池」便是充電電池或蓄電池，可藉由可逆化學反應儲存與釋放電能，常見種類包括鎳鎘電池、鉛酸電池與鋰離子電池，應用於手機、筆電與電動車等領域。該項調查涵蓋韓、中、日、歐、美5個國家與地區，透過論文與專利定量分析，結合1180名專家問卷意見形成綜合評估報告。

報告顯示，在半導體與顯示領域，2024年韓國落後美國0.7年，中國落後美國0.8年；以技術水準佔比計算，韓國為91.2%，中國為91.5%。整體技術水準方面，以美國為100%計，歐盟為93.8%，中國為86.8%，日本為86.2%，韓國為82.8%。2024年中國與美國差距為2.1年，韓國與美國差距為2.8年，韓中之間差距為0.7年。

▲寧德時代,鋰電池。（圖／CFP）

▲寧德時代的鋰電池應用方案。（圖／CFP）

就產業面向而言，韓國政府曾於2022年提出「2030年實現二次電池世界強國」願景，規劃政府投入1兆韓元、民間投入19.5兆韓元發展核心技術。然而，隨電動車市場增速放緩，疊加大陸企業競爭壓力加大，韓國電池產業面臨嚴重挑戰。

在營收表現方面，大陸寧德時代規模持續擴大領先優勢，韓國LG新能源、三星SDI與SK On三家企業合計營收與營業利潤，低於寧德時代單一公司。

報告還提到，中國已成為全球最大電動車與二次電池市場。2024年中國電動車滲透率達49%，歐洲與北美則分別為27%與11%。內需規模方面，韓國二次電池市場約為中國的2%，儲能市場僅約1%。

在技術路線上，中國主推的磷酸鐵鋰（LFP）電池於車用與儲能領域快速擴張。電動車用LFP電池市場份額由2020年的17%升至2024年的49%；儲能市場中，LFP電池佔比超過90%。報告指出，中國掌握佔二次電池成本約60%的四大核心材料供應，全球市佔率約達80%，形成明顯價格優勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

陸2026範圍最大沙塵暴！　130城短時PM10重度以上污染

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

回應川普對等關稅違法　陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

連打三天麻將「無名指」僵了！　陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

結束過年大魚大肉　陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

陸春節票房衝破50億人民幣　連續8年破億人次進影院

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

陸2026範圍最大沙塵暴！　130城短時PM10重度以上污染

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

回應川普對等關稅違法　陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

連打三天麻將「無名指」僵了！　陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

結束過年大魚大肉　陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

陸春節票房衝破50億人民幣　連續8年破億人次進影院

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

李樹根夫婦再捐92萬元消防裝備　力挺鹿野救災量能升級

明天有大事卻睡不著？專家揭「失眠NG行為」：一直看時鐘、滑手機更難入睡！

不只跟隨大盤，更要主動領先！00980A 智慧布局，聚焦台股核心動能！

韓國瑜拋立法院遷建　王瑞德轟亂花納稅錢：全部搬去木柵動物園

溫泉透天牛到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

股市3.3萬點助攻！　單一代銷9天連假吸300組客

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

美俄條約終止！普丁：發展核武絕對優先　強化所有軍種

中古屋跟著漲！網友炸鍋：憑什麼　專家建議比較3條件

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

羅志祥被萌娃冷笑話打敗！　「假笑也能給滿情緒價值」

大陸熱門新聞

西安罕下「大雪」　居民全傻：昨天20℃

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

臨時換掉「小媽祖」　湛江媽祖連給8陰筊

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

港府收購宏福苑　官員：優於火災前市價

結束過年大魚大肉 陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

北京「小語種導遊」過年日薪漲至11K

陸國中生扶摔倒老人　被索賠90萬元！

連打三天麻將「無名指」僵了！ 陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」

港女嫁陸男比例增至4成

更多熱門

相關新聞

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」

特斯拉（Tesla）首輛賽博無人駕駛電動車「Cybercab」已正式於美國得州超級工廠下線。這款車型被視為特斯拉無人駕駛出租車服務（Robotaxi）的核心營運車輛，官方公告指出，該車將於2026年4月啟動量產，標誌著無人駕駛商業化邁入新里程碑，特色是「無方向盤、無踏板、無後視鏡。」

陸春節高速公路免費首日現「車龍」 電動車主「短充多次」大挑戰

陸春節高速公路免費首日現「車龍」 電動車主「短充多次」大挑戰

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

電動車夢碎　底特律3巨頭「慘認賠1.6兆」

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相

大陸極氪最新高階中大型休旅車亮相

即／台中男騎電動車自撞重傷

即／台中男騎電動車自撞重傷

關鍵字：

二次電池寧德時代技術電動車電池蓄電池充電電池

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面