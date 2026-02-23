開工紅包袋別丟！命理師教「這樣做」：催旺一整年財運

▲命理師柯柏成指出，開工紅包袋放對地方可催生一整年的財運。（示意圖，Pixabay）

今（23）天是大年初七開工日，命理師柯柏成建議，若有拿到開工紅包，不論金額多寡，最好留到元宵（3月3日）後取用，空的紅包袋有幾種不同使用方法用來催運，直到來年除夕再回收。

「開工紅包怎麼用？」柯柏成曾於臉書分享，開工紅包金額無關緊要，但他建議至少留至元宵節後取用，可以先在紅包袋外寫上公司文化精神或激勵、鞭策自己的事業格言，然後放在辦公桌的桌墊或電話下方。

至於沒有開工紅包的人，柯柏成建議可從過年期間收到的紅包中，挑一個喜歡的拿來開運。用學生舉例，能在空的紅包袋寫上「學業進步至全班前五」、「某某學校錄取」等具體願望，放入書桌抽屜。

柯柏成提醒，這個催運方法切勿招搖，紅包需要完全遮蓋，若環境不允許，放到辦公桌抽屜也行，家裡可選書桌或床頭櫃上右前方。

若上述條件都不具備，將紅包放置枕頭底下的枕頭套裡，也是催旺一整年財運的方法。

