努力總是沒結果？靠「48小時法則」打破拖延幻覺　社群爆紅目標管理術讓人動起來

▲TikTok創作者@by_sydney提出的「48小時法則」，揭開了人們「假裝努力」的日常真相。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當我們為了長遠目標努力時，時間總在不知不覺中流逝，甚至連過了好幾週都原地踏步。我們常會因休息過頭或狀態不佳，導致進度斷斷續續，最後才納悶為何毫無進展。對此，國外網站《Bustle》分享了TikTok創作者@by_sydney提出一個能讓人「瞬間清醒」的觀念——「48小時法則」。她解釋道，想像有人連續48小時貼身觀察你的生活，對方能從你的日常行為中，一眼看出你正在追求什麼目標嗎？「大多數人的實際行動，往往與口頭說出的目標背道而馳。」這項法則的核心並非指責懶惰，而是提醒我們是否真有將目標排進生活的優先順序中。

你的行為背叛了你的目標？揭開「48小時法則」的真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

在2月2日上傳的一段熱門影片中，創作者@by_sydney分享了鎖定目標的秘訣，她提出的「48小時法則」引發廣大共鳴：如果有人跟拍你兩天，他們會相信你口中那些宏大的計畫嗎？

「如果你說想跑馬拉松，卻連一次伸展或慢跑都沒有，很難讓人相信那是你的目標。」她說。這並不是在檢討你愛偷懶，而是反映出你並未在日常生活中落實目標。這則影片下方湧入大量留言，網友紛紛表示：「這真的太精闢了，48小時法則完全戳中我」、「我驚呆了，這道理簡單到讓人無法反駁」，也有人自嘲：「看完我直接笑出來，真的該振作點開始行動了。」

專業諮商師：大腦常給我們進步的幻覺

心理諮商師兼Confidential Confessions Counseling Services創辦人Keisha Saunders-Waldron指出，人們很容易產生「我正在努力」的錯覺。

「我接觸過的大多數人，口袋裡都有一長串目標，但深入剖析日常習慣後，會發現兩者幾乎毫無關聯。」她接受《Bustle》採訪時提到，目標往往只存在於腦海中，裝飾著那個「理想中的未來自己」，但現實行為卻完全脫節。「這就像你說想學好西班牙文，卻從不練習，只是一直幻想著哪天能流利交談的美好畫面。」

事實上，大多數人往往高估了自己的努力，卻低估了浪費的時間。

為什麼我們總是在「假裝努力」？

Saunders-Waldron分析，這是因為「思考」有時會帶給我們跟「執行」一樣的成就感。以馬拉松為例，你可能會上網查訓練計畫、跟朋友大聊特聊、追蹤一堆健身網紅的帳號。做這些事時，大腦會分泌多巴胺，讓你覺得自己好像真的動起來了。

然而，心理上的參與並不等於實際的進展。若套用「48小時法則」，旁人只會看到你一直在午睡或處理瑣碎雜事，卻看不見任何與目標相關的具體行動。Saunders-Waldron認為這條法則是一劑強心針：「它能揭穿我們對自己編造的謊言，強迫我們正視行為，而非空談意圖。」

如何運用「48小時法則」重拾進度？

如果你也被這項法則「洗臉」了，不妨把它當作改變的契機。Saunders-Waldron建議可以嘗試以下步驟：

自我觀察記錄：花幾天時間像「影子」一樣觀察自己；每小時停下來，記下當下正在做的事。

對齊目標：兩天結束後，檢視清單，看看你的行為是否符合一個有目標的人該有的樣子。

微小但持續的行動：不需要大刀闊斧的改動，關鍵在於積少成多。想練吉他，就去練一個和弦；想創業，就去研究登記流程。

在未來的48小時內，試著加入一個能推動進度的「小亮點」，哪怕只有5分鐘也好。如果你發現自己連續48小時都沒碰過目標，那也是一種重要的警訊——這或許代表你真的需要休息，或是該思考這個目標是否真的值得你追求。當你打從心底認同某件事時，要在48小時內為它挪出一點空間，其實並沒那麼難。