若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

已宣布投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌今（23日）被問到「若是李四川出線，黃國昌會不排除加入李四川的團隊」？黃國昌表示，「當然啦」，但還是要尊重當事人的意見，自己其實和侯友宜那邊、李四川那邊都有一些聯繫，大家都充滿誠意跟善意，那一天，李四川打電話過來也說「你們有很多想法很棒，什麼時候大家可以交換一下意見」，自己認為這是好的民主競爭的展現。

黃國昌接受節目《誰來早餐》專訪，主持人詢問「若是李四川出線，黃國昌會貢獻一己之力，不排除加入李四川的團隊」？黃國昌表示，「當然啦」，但還是要尊重當事人的意見，過年之前在新北市長侯友宜整合下，劉和然宣布退出、支持李四川，這個過程中，自己其實和侯友宜那邊、李四川那邊都有一些聯繫，大家都充滿誠意跟善意。

黃國昌提到，那一天，李四川打電話過來，講話真的很客氣，自己也很感謝，李四川會打那通電話與他跟侯友宜市長那邊做聯繫有關係，李四川也說「你們有很多想法很棒，什麼時候大家可以交換一下意見」等等，自己認為這是好的民主競爭的展現。

主持人也問到「是否會意外藍營新北迅速完成整合」？黃國昌強調，自己不會意外，隱隱約約已經嗅到這樣的味道，當然有些消息會傳到他這邊，到目前為止，民眾黨的立場不介入國民黨初選競爭，現在國民黨程序結束了，自己跟李四川保持溝通管道是一件好事，李四川那天還特別感謝他幫忙講話，因為當時有人在討論李四川弟弟爭議事件，發動政治攻擊。黃國昌也強調，對於後續時程，自己真的沒有定見，剛剛講得3階段的事情就是一步一步往前走，這個時間順順的走應該不會拖太久。