政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

▲▼總統賴清德邀請五院院長新春茶敘。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德邀請五院院長新春茶敘。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德今天（23日）邀請立法院長韓國瑜在內等五院院長新春茶敘。據了解，韓國瑜在茶敘中，不改幽默性格地說，要大事化小、小事化無、逢凶化吉，「不要化骨綿掌就好」；而賴清德則回說，自己沒有練過化骨綿掌，但會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

針對本次新春茶敘的方向，賴清德響應韓國瑜所點題的「化」字，他表示，要化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，期盼國家大吉大利、社會吉利圓滿，國人在馬年馬上大吉。

隨後，行政院長卓榮泰向大家分享，在過年期間走春拜廟，向國人說明台灣經濟表現；不過，他也坦言，憂心總預算案沒有通過，無法確保重大政策推行，並提及包括中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓國瑜的協助來推動。

接續，韓國瑜也以「化」字談及大事化小、小事化無、逢凶化吉，他甚至開玩笑地說，「不要化骨綿掌就好」，並當面邀請賴清德到立法院進行國情報告。

賴清德則重申一貫立場，強調按照憲政程序欣然前往；同時也回應韓國瑜的「化骨綿掌」說，他表示，自己沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

監察院代理院長李鴻鈞則表示，台灣面對國際諸多挑戰，台灣的方向與走向國際也在看。對於賴清德願意前往國情報告，他認為，總統是國家的總統、代表國家，而非民進黨的總統，「要求一問一答真的太扯」。

李鴻鈞說，台灣是一條船，我們沒有選上船長，但也都還是船員，不能把船砸沉，因為大家都在船上。

至於台美關稅談判的部分，賴清德向五院院長強調，現行台美關稅談判結果對台灣有利，現行日韓與其他國家沒有選擇重新談判，也盼行政院將協議文本送立法院後能夠盡速審查通過，讓企業盡快定案做生意。而卓榮泰也表示，預計將於3月2日送達立法院，韓院長現場也表示願意協調。

▲▼總統賴清德邀請五院院長新春茶敘。（圖／總統府提供）

02/21 全台詐欺最新數據

110 0 5356 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

賴清德韓國瑜新春茶敘五院院長國家團結

