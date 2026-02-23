烏來停業溫泉飯店變「廢墟可挖寶」　兩組9男女連兩天硬闖被逮

記者陳以昇／新北報導

網路傳聞別亂信，新北市烏來區「那魯灣溫泉渡假飯店」近日遭網路不實資訊誤傳為「可挖寶的無人廢墟」，竟接連引來2波民眾闖入夜遊探險。新店警分局分別在20日、21日連續2天接獲報案，當場查獲共9名男女侵入飯店搜刮財物，查扣價值約2000元古玩，9人訊後被依竊盜罪移送法辦。

▼新店烏來那魯灣渡家溫泉飯店雖然停業，但仍屬私人產權 。（圖／記者陳以昇翻攝）

20日晚間9時許，新店分局接獲報案指稱有人非法闖入未營業的烏來那魯灣溫泉渡假飯店。警方火速趕往瀑布路33號現場，當場攔獲22歲阮姓女子，與34歲林男、22歲呂男等3人。經調查發現，3人從受損的飯店側門步行潛入，並在室內翻找值錢財物。員警隨後在林男身上起獲一顆價值約2000元的古玩贓物，經飯店相關人員指認無誤後，將3人依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

未料事隔僅數小時，21日凌晨12時許，警方再度於同一地點接到報案，查獲另一波「探險挖寶團」。19歲陳姓男子與其他4男1女，其中一名吳姓女子年僅17歲，同樣採取毀損側門的方式潛入。陳男等4名人依竊盜未遂罪移送台北地檢署；未成年少女則依少年事件處理法移送台北地方法院少年法庭審理。

▼2天共9人誤聽網路謠言，從側門闖入飯店探險挖寶 。（圖／記者陳以昇翻攝）

這兩組人馬落網後皆供稱，是在網路上看到影片與文章介紹，宣稱飯店是無人的荒廢景點，才會動念揪團前來夜遊探險與「挖寶」。這間位於烏來瀑布旁的飯店命運多舛，2015 年曾遭杜鵑颱風重創，當時後方道路坍方、土石掩埋大門，導致 5 名員工一度受困。雖然飯店後續已歇業，但仍由產權所有人管理中。

新店分局對此嚴正澄清，該飯店雖然暫停營業，但仍屬私人產權，絕非公眾可隨意進出的廢墟。警方呼籲擅自進入他人建築物並搜尋財物，已涉嫌侵入住宅及竊盜罪。警方呼籲民眾切勿聽信網路謠言，更不要非法前往該地，以免「探險」不成反背負刑責。

▼警方查扣贓物價值約2000元古玩 。（圖／記者陳以昇翻攝）