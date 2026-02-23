　
北宜直鐵遭批一無是處　民團提6釐清：鐵道局昨是今非

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵延伸宜蘭爭議不斷。（示意資料圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

北宜高鐵或北宜直鐵爭議不斷，反對北宜高鐵的民團「公民幫推」今提出6大釐清，包括北宜高鐵要拆遷宜蘭百戶且花4千億元，直鐵僅需1360億元且工程只需處理南港站延伸段工程問題，質疑鐵道局108年建議採北宜直鐵方案，今日卻將直鐵批評得一無是處，昨是今非，專業何在。

公民幫推指出，鐵道局民國100年提出「南港至花蓮提速改善計畫」可行性研究，之後雖因翡翠水庫集水區議題，採用方案二路線避開翡翠水庫。但鐵道局在108年提案至交通部，仍建議以直鐵新方案一推動台鐵延伸至宜蘭，然時至今日，鐵道局卻將直鐵批評一無是處，昨是今非，不知鐵道局專業何在？鐵道局滿口直鐵的問題，卻完全不提高鐵方案須面對的問題，客觀性何在？

公民幫推提出6點說明釐清北宜直鐵與北宜高鐵的影響差異：

一、 直鐵須拆遷18棟南港車站段50年房子，高鐵需拆遷宜蘭100棟房子+20公里高架橋+400公頃特定區

公民幫推指出， 鐵道局願意花4000億元，避開南港18棟的拆遷，但高鐵方案得拆遷宜蘭100戶，20公里高架橋穿越宜蘭平原。但北宜直鐵僅需要1,360億元，僅需處理南港站延伸段的工程問題。

二、 高鐵延伸宜蘭無法有效改善國5塞車，計畫目標僅減少國5交通量僅5%

公民幫推表示，依據高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告，高鐵延伸宜蘭後，平日國道5號小客車雙向將減少1,332PCU/日，約占小客車通過總量的3.4%。假日國道5號小客車雙向將減少3,740PCU/日，約占小客車總通過量的6.1%。

▲▼高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告資料。（圖／公民幫推提供）

▲高鐵延伸宜蘭對於國5尖峰時段交通量及服務水準影響分析。（圖／公民幫推提供）

依據綜合規劃報告，高鐵延伸宜蘭計畫績效指標，國道5號小汽車減量指標為5%。另依據環評報告尖峰時段國5服務水準，假日無改變，平日改善輕微。

三、 若北宜高鐵對台鐵運量不會有影響，綜合規劃報告的運量預測都是錯誤？

公民幫推說明，依據綜合規劃報告，北宜高鐵主要移轉自台鐵及國道客運，平日52%，假日40%；北宜間台鐵受高鐵影響運量下降最多，平日及假日減少比例達55~60%，影響非常大。

公民幫推表示，台鐵行經台灣所有主要發展核心，西部走廊高鐵路線在城市外圍，台鐵仍具有都會區通勤優勢，運量雖沒減少，但搭乘里程減少。高鐵延伸宜蘭，是穿越山脈創造直截路徑，過去國5移轉台鐵宜蘭端運量，直截北宜高鐵將更斬斷台鐵在花東優勢，影響甚鉅。

▲▼高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告資料。（圖／公民幫推提供）

▲▼高鐵延伸宜蘭之高鐵運量來源分析。（圖／公民幫推提供）

▲▼高鐵延伸宜蘭之高鐵運量來源分析。（圖／公民幫推提供）

民團強調，台灣西部走廊人口2,200萬人，宜花東三縣人口100萬人，東部養不起兩條鐵道，東部需要一條可以便捷服務核心發展區的環島台鐵，因為人口均集中在台鐵車站周邊。

四、 工程一定有可行方案，不要用工程問題來否定直鐵建設，高鐵同樣有拆遷徵收議題

公民幫推指出，鐵道局說台鐵南港站未預留延伸軌及整備月台，直鐵延伸須增設雙股岔出，涉及密集民宅18棟5層樓50年房子及誠正國中拆遷問題；但鐵道局卻沒說高鐵延伸宜蘭涉及20公里高架橋、96棟民房拆遷及400公頃特農用地的區段徵收，以及夾在國5與高鐵高架橋間廊帶土地使用與居住問題，難道宜蘭段的拆遷都不會有問題？

民團強調，直鐵只是要找一處岔出軌道直接穿越山脈到宜蘭，若南港難處理，為何不找其他地方處理出岔方案？建議可以從台鐵於汐止東側出土段，岔出銜接目前高鐵路廊到宜蘭。此方案可以避免直鐵南港站及高鐵宜蘭段拆遷徵收難題。

▲▼高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告資料。（圖／公民幫推提供）

▲直鐵出岔往宜蘭之替代方案圖。（圖／公民幫推提供）

公民幫推表示，不管直鐵或高鐵方案，台鐵都得增加東幹線班次，即便是高鐵方案，台鐵還是得增班在宜蘭高鐵站接駁，因此，最佳做法就是將部分七堵發車的班次移轉到東部，如此即可增加台鐵東部班次。工程一定有解方，不要用工程來否定建設必要性，應該回歸穿越山脈的鐵路系統，對宜蘭發展區服務的便利性，到站即到家，以及花東需要的是台鐵增班，而非僅是15分鐘軌道車上時間的差異。

五、 直鐵平行國5案應重新納入評估方案

公民幫推表示，平行國5路線的環評否決是在國5通車前，也就是95年2月，國5通車後、95年6月已證實翡翠水庫水質問題非國道5號影響，且環評決議已達20年，應可重新評估審議。

民團強調，翡翠水庫於民國80~95年曾經歷19年汙染黑暗期，恰與國道5號工程重疊，使後續相關工程水資源敏感地區影響權重均放大，但環保署在民國94年調查，翡翠水庫水質汙染非由國道5號施工造成，而是鄰近集水區肥料使用不當。

▲▼翡翠水庫歷年總磷值變化趨勢圖。（圖／公民幫推提供）

▲▼翡翠水庫歷年總磷值及淤積變化趨勢圖。（圖／公民幫推提供）

▲▼高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告資料。（圖／公民幫推提供）

公民幫推指出，鐵道局98年直鐵方案中，將採取新工法降低施工汙染，且隧道斷面較高速公路為小，減少相關影響。營運階段北宜直鐵不排水隧道影響翡翠水庫0.00046cms(立方公尺/秒)，為目前雪山隧道之0.13%，翡翠水庫進水量之0.00075%。


六、 鐵道局於108年仍建議直鐵新方案一，轉折為高鐵方案係交通部強力主導，鐵道局論點昨是今非，應公開做客觀說明

公民幫推表示，110年鐵道局提出的高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃報告中，清楚記載北宜直鐵變為高鐵延伸宜蘭計畫的轉折，顯見直鐵案轉成高鐵延伸宜蘭係在交通部直接授意，並跳過可行性評估，直接進入綜合規劃。

公民幫推指出，直鐵直接變成高鐵方案，技術形式及影響截然不同，卻跳過可行性評估程序，缺乏在地溝通，造成今日爭議，鐵道局應該增加地方及高鐵、台鐵溝通，並公開做客觀說明，而非偏頗一方的論述。

▼高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告資料。（圖／公民幫推提供）

▲▼高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告資料。（圖／公民幫推提供）

北宜直鐵遭批一無是處　民團提6釐清：鐵道局昨是今非

北宜直鐵遭批一無是處　民團提6釐清：鐵道局昨是今非

北宜高鐵宜蘭直鐵公民幫推鐵道局

