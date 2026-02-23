快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國海關及邊境保衛局（CBP）宣布，將從美東時間24日凌晨12時01分起（台灣時間24日中午12時01分）起，正式停止徵收先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所課徵的關稅。此舉是在美國最高法院判定該稅項違法的三天後，官方正式作出的回應。

24日凌晨起失效 海關緊急通知停用關稅代碼

根據《路透社》報導，美國海關及邊境保衛局（CBP）已透過「貨物系統訊息服務」（CSMS）向運輸業者發出正式通知。訊息指出，自24日凌晨起，所有與總統川普（Donald Trump）先前依據IEEPA授權所下達的關稅指令，相關關稅代碼（tariff codes）將全數停用。

儘管最高法院早在20日就已裁定該項關稅違法，但CBP在裁決後仍持續在各入境口岸徵收了數日稅款，且並未在通知中解釋延遲停收的原因，也未針對進口商最關心的「退稅」事宜提供任何具體資訊。

變動僅限於IEEPA相關關稅

值得注意的是，這項 IEEPA 關稅的停收，正好與川普政府的新動作掛鉤。為了填補被最高法院判決取消的稅源，川普已引用另一項法律權限，同步加徵新的15%全球性關稅，試圖以此取代被宣告無效的稅項。

海關也特別提醒，本次變動僅限於IEEPA相關關稅，其餘由川普政府課徵的稅項完全不受影響，包括依據《232 條款》國家安全法規課徵的關稅；以及依據《301 條款》針對不公平貿易做法課徵的關稅。

國庫恐大失血？ 潛在退稅金額突破5兆台幣

根據賓州大學華頓預算模型（Penn-Wharton Budget Model）經濟學家的最新估算，最高法院的判決將產生巨大的連鎖反應。數據顯示，先前透過IEEPA關稅所產生的收入，累計已超過1750億美元（約新台幣5.6兆元），未來這些款項可能都必須退還。

研究模型進一步指出，這些被判定違法的關稅，原本每天為美國財政部帶來超過5億美元（約新台幣162億元）的總收入。CBP則表示，後續將視情況透過CSMS系統，持續為貿易業界提供進一步的操作指引。