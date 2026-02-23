　
社會焦點 保障人權

彰化惡鄰糾纏7個月！持棍砸門毆父　苦主無奈：當壞人比較好？

▲彰化田中鎮一名賴姓男子持棍棒敲打鄰居鐵門毆打。（圖／民眾提供）

▲彰化田中鎮一名賴姓男子酒後持棍棒敲打鄰居鐵門毆打。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「每天下班回家，本該是放鬆的，現在卻變成一種恐懼。」彰化縣田中鎮一名黃姓居民，無奈說出半年多來遭到賴姓鄰居多次暴力相向。大年初六晚間，賴男再度酒後持木棍砸毀鐵門，甚至打傷黃父腹部，警方獲報後趕到現場，依現行犯將其逮捕到案，今(23日)上午依涉犯傷害、毀損罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

這起鄰里糾紛發生在田中鎮大社里民光路一帶，賴男丟完垃圾後，疑似因長期積怨，見鄰居黃姓母子也在現場，竟趁著酒意氣沖沖上前，對著鄰居的兒子揮拳並大聲飆罵。衝突導致該對母子臉部多處紅腫挫傷，事後均就醫並互告傷害。

▲彰化田中鎮一名賴姓男子持棍棒敲打鄰居鐵門毆打。（圖／民眾提供）

▲彰化田中鎮一名賴姓男子持棍棒敲打鄰居鐵門毆打腹部黑青。（圖／民眾提供）

昨晚6時許，賴姓男子酒後持木棍猛敲黃家鐵門，黃男出來理論時，賴男氣憤下再將鐵門及小門砸毀，黃父見狀上前查看，卻遭賴男持木棍狠擊腹部，當場大片瘀青。黃男隨即報警，員警到場後雙方已無爭吵，但因被害人當場提告，警方依準現行犯將賴男逮捕。

然而讓黃姓一家人更無奈的是，這早已不是第一次遭到騷擾。黃男指出，去年5月他在家裡玩BB槍，賴男聽到聲音後心生不滿，從此展開長達7個多月的惡夢。第一次是去年6月，父親倒垃圾時被賴男打到耳朵瘀青；今年1月26日，他與母親倒垃圾也遭賴男辱罵毆打；大年初六，賴男更持木棒猛敲他家大門。黃男痛訴：「他都快把我們打死，我們卻不能反擊！」

▲彰化田中鎮一名賴姓男子持棍棒敲打鄰居鐵門毆打。（圖／民眾提供）

▲賴姓男子1月底見鄰居母子外出倒垃圾遂上前毆打對方。（圖／民眾提供）

更令黃男氣憤的是，報案時員警竟說他們「推了賴男太多次，不能反擊」，為此他們只好在住家內外廣設監視器，自保兼蒐證，長期面對鄰居暴力，無奈表示「難道當壞人比較好嗎？」

對此，警方強調昨天獲報後已立即逮捕賴嫌，並於今天上午將人移送地檢署，同時建請檢察官聲請羈押，展現執法強度。環海法律事務所長廖國竣律師則建議，面對惡鄰居的騷擾，律師建議不應盲目忍耐，而應採取「保護安全、完整蒐證、刑民雙軌」三大步驟。法律層面上，對方的辱罵可能構成公然侮辱，恐嚇或敲門威脅可能涉及強制或恐嚇罪，毀損門扇則涉毀損罪。

▲環海法律事務所長廖國竣律師說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲環海法律事務所長廖國竣律師說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廖國竣提醒，受害者在第一時間應報警並保存監視器畫面與錄音錄影，若有財物損毀需拍照記錄，身體接觸則應立即驗傷。後續除了刑事告訴，亦可依人格權保護規定提起民事訴訟，請求精神慰撫金及損害賠償。律師強調，訴訟成敗的關鍵在於「證據的強度」而非情緒，唯有冷靜蒐證才能有效保護自身權益。。

縱火、披國旗擋大車　失聯移工下場曝

縱火、披國旗擋大車　失聯移工下場曝

一名杜姓越南籍失聯移工，疑因出現幻聽，竟在檳榔攤前持打火機點燃紙箱放火，所幸火勢及時被路過員警撲滅，未釀成大禍。更離譜的是，杜男犯案後竟赤裸上身、身披越南國旗擋大車，還作勢毆打路人，行徑相當詭異。彰化地方法院審理後，考量其行為時導致辨識能力顯著降低，判處有期徒刑2年，刑滿後驅逐出境。

彰化婦欠百萬不還脫產挨告　9張壽險保單轉女兒全撤銷

彰化婦欠百萬不還脫產挨告　9張壽險保單轉女兒全撤銷

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

國3大貨車駕駛分心釀7車連撞　2大1小送醫

國3大貨車駕駛分心釀7車連撞　2大1小送醫

彰化民宅熱水器開關突自燃　住戶自行撲滅

彰化民宅熱水器開關突自燃　住戶自行撲滅

