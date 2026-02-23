綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

▲民進黨高雄市議員候選人黃偵琳。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高市議員黨內初選民調將在3月2日至8日舉行。不料，左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟爆出酒駕肇事。高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑。黃偵琳則坦言，自己確實做錯了，「該面對就面對」。對此，民進黨高雄市黨部今（23日）透過聲明表示，參選人資格將由民進黨中央黨部中執會於25日進行資格審查，相關結果將以中執會審查決議為準。

民進黨高雄市市議員初選戰火正熱，不料左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟被爆出酒駕肇事，根據法院判決，黃偵琳在去年1月底酒後騎乘機車上路，不僅與民眾發生擦撞傷人，酒測值更達0.33毫克，高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑。

對於酒駕遭判刑一事，黃偵琳坦言，「我確實做錯了！酒後駕車是不對的，造成社會觀感不佳深感抱歉。」強調已與被害人達成和解，並表示「該面對就面對」。

對此，民進黨高雄市黨部今（23日）透過聲明表示，有關民進黨左楠區市議員參選人黃偵琳因酒駕遭依公共危險罪判處有期徒刑2個月乙事，民進黨高雄市黨部重申，對於酒駕一向秉持零容忍立場，此一原則亦與社會普遍價值一致。至於參選人資格，將由民進黨中央黨部中執會於25日進行資格審查，相關結果將以中執會審查決議為準。