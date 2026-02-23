自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

▲洪男以匿名身分在網上恐嚇「炸高鐵嘉義站」，遭嘉義地檢署依法提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義一名24歲洪姓男子今(2026)年1月在臉書社團發文，揚言將持汽油彈與開山刀前往高鐵嘉義站攻擊民眾，並自稱「我是下一個張文」，引發社會恐慌。嘉義地檢署偵查終結，認定洪男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，依法提起公訴，並請求法院沒收其作案手機，若移審後未羈押，建請命其定期向警察機關報到。

檢方指出，洪男明知去(2025)年12月19日張文曾在台北捷運台北車站、中山站及誠品生活南西店等地，持刀攻擊不特定民眾並投擲汽油彈，造成3人死亡、多人輕重傷，對社會造成重大衝擊，仍基於恐嚇公眾犯意，於1月24日透過匿名帳號在臉書社團「爆廢1公社」發文稱：「我是下一個張文～我將在明天持汽油彈、開山刀至高鐵嘉義站將在場所有人一網打盡～」，以加害生命、身體之言語恐嚇不特定多數人。

貼文曝光後引發民眾恐慌並報警處理，警方隨即報請法院核發搜索票，將洪男移送偵辦，洪男坦承犯行，並有相關搜索扣押資料佐證，恐嚇事證明確。為防止其日後再有危害公眾之行為，若移審後未經羈押，建請法院命其於相當期間定期向住處附近警察機關報到，或為其他適當處置。