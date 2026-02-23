魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮縣無黨籍議員魏嘉賢無預警宣布參選花蓮縣長，而藍營部分，包括吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝、媒體人何啟聖等都表態參選。對此，民進黨立委陳培瑜今（23日）喊話，希望參選人們不要跟傅崐萁產生任何連結，不要成為傅崐萁的傀儡，當選後也不要只聽傅崐萁的話，「花蓮人真的已經受夠了！」

陳培瑜今（23日）受訪表示，國民黨可能提名游淑貞，或是已在掛看板的張峻，或是已表態參選的魏嘉賢，花蓮確實非常有在地耕耘很久的民意代表，想要繼續為花蓮的鄉親服務；而一切服務的根源，就如同張峻、魏嘉賢所說，都是想要拯救花蓮、讓花蓮變得更好，想讓花蓮在傅崐萁和徐榛蔚長年的不當統治之下，真的可以走向未來。

陳培瑜指出，就像花蓮隔壁的台東，這幾年發展越來越好，網路上也不會有國人要發起「拒絕到台東（觀光）」這樣的說法。在傅崐萁和徐榛蔚的帶領下，花蓮確實面臨很大困境。任何願意出來為鄉親服務的參選人，她都先給予祝福，但所有政策、希望參選的決心都是為了花蓮更好。因為花蓮有全台灣得天獨厚的自然景觀與人文風情，花蓮人也非常可愛，花蓮值得一個更好的縣長和執政團隊，花蓮鄉親值得被好好對待。

陳培瑜期盼，希望這些參選人，「不要跟傅崐萁產生任何的關聯，也不要當成傅崐萁的傀儡」，也不要當選後只聽傅崐萁的話，因為徐榛蔚一直以來就是這樣帶領花蓮，「我想花蓮人真的已經受夠了！」