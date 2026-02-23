　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

開工先提神！電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1補貨趁現在

▲▼喝咖啡3要3不要。（圖／Unsplash）

▲收假回到辦公室，最需要一杯能幫自己提神醒腦的咖啡。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆年假結束，上班族回到工作崗位，此時最需要提振精神，超商紛紛祭出咖啡優惠替開工注入提神需求，電商平台也同步展開線上咖啡促銷活動，從精品咖啡豆、濾掛咖啡到即溶飲品一應俱全，主打品項多元、優惠下殺5折起，讓消費者能一次補齊辦公室與家中的咖啡庫存。

東森購物網推出「咖啡精選大賞」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推出「咖啡精選大賞」。（圖／翻攝自東森購物）

年節過後回歸工作節奏，上班族重新調整作息，辦公室必備的提神飲品也跟著補貨。看準咖啡囤貨需求與日常沖煮習慣，東森購物網推出「咖啡精選大賞」，多款咖啡豆、濾掛咖啡與即飲咖啡指定品項限時7折，「MORANDINI摩蘭迪尼菁英精品咖啡」極致榮耀咖啡豆組合祭出買3送1，主打義式風味與厚實口感，適合偏好濃郁層次的族群；「DISCOVER COFFEE哥倫比亞藝伎風味精品咖啡」則以花果香氣為特色，推出6包組合，鎖定喜歡中淺焙與單品風味的咖啡愛好者。

活動期間也涵蓋UCC職人咖啡豆、古坑農會咖啡等買1送1優惠，並推出星巴克特選咖啡系列，包括焦糖瑪奇朵、經典拿鐵等風味選擇，對於習慣連鎖品牌口味、希望以更經濟實惠價格入手的消費者，可趁機補充手邊庫存。此外，建議評估自身飲用頻率與保存期限，避免因囤貨過量影響咖啡新鮮度與風味表現。

momo開工咖啡限時優惠５折起（圖／momo提供）

▲momo《食品慶開工》限時登場。（圖／momo提供）

搶攻年後開工商機，momo購物網即日起至2月28日推出《食品慶開工》活動，集結星巴克、UCC、雀巢、湛盧、cama café等站上人氣品牌，超過6,000項咖啡、飲品下殺5折起。平台觀察，2026開工期間咖啡品類買氣明顯升溫，檔期業績預估較去年同期成長逾2成，其中咖啡豆年增25%、即溶咖啡成長15%；此外，消費者選購趨勢出現兩大變化，一、風味偏好由深焙逐步轉向更清爽、香氣層次更清晰的中淺焙；二、消費行為分化為「口感講究型」、「便利取用型」、「創意調飲型」三大輪廓，對應不同上班情境與補給習慣。

根據momo消費者行為資料顯示，咖啡相關商品的主要購買族群以30歲左右上班族女性為主力，男女購買占比約1：2。這類族群對風味接受度高，也更習慣依情境搭配不同型態的咖啡商品，從咖啡豆、即溶咖啡到咖啡球、膠囊等，呈現「多品類輪替、集中採買」特性；特別在開工前後2～3週採買集中度提高，常見一次備齊一週份量的購買行為模式。

