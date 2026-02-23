有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

▲即使擁有穩定的工作、伴侶和規律生活，還是會有自我懷疑的心情。（圖／取自pexels）

「為什麼30多歲的女性焦慮感特別明顯？」從社群論壇到心理諮商室，類似提問越來越常見，當事業發展、婚姻選擇、家庭責任與自我期待同時湧現，不少人發現，越接近中年，對未來的焦慮反而更強烈，然而心理學界一項長期研究指出，影響中晚年幸福與婚姻品質的關鍵，可能早在年輕時就已悄悄展現。

根據心理學家Harker與Keltner於2001年發表於《Journal of Personality and Social Psychology》的研究，他們蒐集了一批女性在大學的畢業照片，並對照片中的表情進行編碼分析，特別區分「真誠笑容」（Duchenne smile）與一般禮貌性微笑，所謂真誠笑容，除了嘴角上揚外，還會牽動眼周肌肉自然收縮，被認為是內在正向情緒的外顯表現。

研究團隊進一步追蹤這群女性數十年的人生發展，包括婚姻狀態、離婚率、自我報告的幸福感與生活滿意度等指標，結果顯示，在年輕時展現真誠笑容的女性，未來更可能維持穩定婚姻關係，離婚率相對較低，且在中年階段回報更高的生活滿意度與主觀幸福感，研究者指出，這種關聯並非單純因為外表吸引力，而是笑容所反映的穩定人格特質，例如樂觀傾向、情緒穩定度與較佳的人際互動能力。

研究背後的理論基礎來自「擴展與建構理論」（Broaden-and-Build Theory），認為正向情緒能拓展個體的思考與行為範圍，長期下來有助於累積人際資源與心理韌性。也就是說，年輕時較常流露真誠笑容的人，可能在社交場合更容易建立支持網絡，在面對壓力時也更具彈性，這些累積效應最終反映在婚姻品質與整體幸福感上。

另一個角度來看，心理學研究也發現，幸福感在人生歷程中往往呈現「U型曲線」，年輕時相對樂觀，中年因壓力與責任達到高峰而下降，到了50歲之後卻再度回升，當走過職涯競逐與家庭磨合的關卡後逐漸明白，快樂不完全來自目標達成，而是一種內在選擇，對生活細節的欣賞能力，陌生人的一個微笑、書桌上一本等待翻閱的新書、伴侶貼心的一句關心，都能成為情緒的養分，也包括以下心理的轉換。

1. 對他人的處境更有體會，同理心提升，也更願意善待自己。

2. 面對情緒時較不衝動，能重新詮釋負面經驗，從壓力中找到新的觀點。

3. 不再將外界的一切解讀為對自身的評價，減少無謂的自我消耗。

4. 更清楚什麼樣的環境適合自己，並有能力營造支持性的生活與工作氛圍。

5. 把人際連結視為核心價值，理解「好好去愛與被愛」才是人生真正重要的資產。