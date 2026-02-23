　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

▲▼女性焦慮,年輕笑容,研究。（圖／取自pexels）

▲即使擁有穩定的工作、伴侶和規律生活，還是會有自我懷疑的心情。（圖／取自pexels）

記者楊智雯／綜合報導

「為什麼30多歲的女性焦慮感特別明顯？」從社群論壇到心理諮商室，類似提問越來越常見，當事業發展、婚姻選擇、家庭責任與自我期待同時湧現，不少人發現，越接近中年，對未來的焦慮反而更強烈，然而心理學界一項長期研究指出，影響中晚年幸福與婚姻品質的關鍵，可能早在年輕時就已悄悄展現。

根據心理學家Harker與Keltner於2001年發表於《Journal of Personality and Social Psychology》的研究，他們蒐集了一批女性在大學的畢業照片，並對照片中的表情進行編碼分析，特別區分「真誠笑容」（Duchenne smile）與一般禮貌性微笑，所謂真誠笑容，除了嘴角上揚外，還會牽動眼周肌肉自然收縮，被認為是內在正向情緒的外顯表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊進一步追蹤這群女性數十年的人生發展，包括婚姻狀態、離婚率、自我報告的幸福感與生活滿意度等指標，結果顯示，在年輕時展現真誠笑容的女性，未來更可能維持穩定婚姻關係，離婚率相對較低，且在中年階段回報更高的生活滿意度與主觀幸福感，研究者指出，這種關聯並非單純因為外表吸引力，而是笑容所反映的穩定人格特質，例如樂觀傾向、情緒穩定度與較佳的人際互動能力。

研究背後的理論基礎來自「擴展與建構理論」（Broaden-and-Build Theory），認為正向情緒能拓展個體的思考與行為範圍，長期下來有助於累積人際資源與心理韌性。也就是說，年輕時較常流露真誠笑容的人，可能在社交場合更容易建立支持網絡，在面對壓力時也更具彈性，這些累積效應最終反映在婚姻品質與整體幸福感上。

另一個角度來看，心理學研究也發現，幸福感在人生歷程中往往呈現「U型曲線」，年輕時相對樂觀，中年因壓力與責任達到高峰而下降，到了50歲之後卻再度回升，當走過職涯競逐與家庭磨合的關卡後逐漸明白，快樂不完全來自目標達成，而是一種內在選擇，對生活細節的欣賞能力，陌生人的一個微笑、書桌上一本等待翻閱的新書、伴侶貼心的一句關心，都能成為情緒的養分，也包括以下心理的轉換。

1. 對他人的處境更有體會，同理心提升，也更願意善待自己。
2. 面對情緒時較不衝動，能重新詮釋負面經驗，從壓力中找到新的觀點。
3. 不再將外界的一切解讀為對自身的評價，減少無謂的自我消耗。
4. 更清楚什麼樣的環境適合自己，並有能力營造支持性的生活與工作氛圍。
5. 把人際連結視為核心價值，理解「好好去愛與被愛」才是人生真正重要的資產。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司
快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休
撞擊畫面！毒駕狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫
恐嚇松山線持刀殺人！男身分曝光　警將拘提
互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本便利商店開始請機器人上班　彌補勞動力嚴重短缺問題

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

有工作、有伴侶30歲後焦慮感卻加劇　研究發現年輕時笑容影響幸福感

下班、上學通勤時間長很憂鬱　日本研究：超過1小時風險增1.6倍

春節剩菜恐致癌！　醫示警：反覆加熱這類最危險

春節連假「國道壅塞減6%」　高公局：事故平均14分鐘排除

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

台派咖啡店遭出征「網洗1星負評」！老闆高EQ回應：理性討論

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

衝迪士尼必買髮箍「帶回家卻不知能幹嘛」　網給答案：心情好好

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

威力彩頭獎得主「真的存在嗎？」　銀行員點頭：處理過1億以上

快訊／大樂透1億頭獎開獎！6碼全中直接退休　春節紅包還沒送完

快訊／中華男籃「16-2」戰南韓、中國　劉錚喊話延續火燙手感

小S女兒Lily倫敦街頭秀鉛筆腿　赴時裝周將和潤娥一起看BURBERRY秀

春節收假疏運落幕　金門聯合候補機制發揮功效

台灣大廠發布重訊：將終止上市！　成為台達電100%子公司

撞擊畫面曝光！台南毒駕拒檢狂飆闖紅燈　5孩童受傷送醫

恐嚇松山線持刀殺人！惡作劇男「多次謊報」身分曝光　警方將拘提

《甄嬛》9大經典金句台詞！播出15年仍是最神宮鬥劇　網奉：人生導師

專訪／老婆問：愛星爺還是我？田啟文吐心聲　無奈成「演藝圈送行者」惹鼻酸

檢察總長淪有名無實！　劍青檢改拒盲目背書：應先整併二三審

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

生活熱門新聞

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台連下4天！　溼答答時間曝

今開工！　5生肖財運連發60天

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

財經網美：原本的「不疊加15%」對台灣最好

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

他匯錯帳戶「PO脆求還錢」：要繳水電

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

台人遊韓「5萬元鎖置物櫃」不見！警拒調監視器

更多熱門

相關新聞

下班、上學通勤時間長很憂鬱

下班、上學通勤時間長很憂鬱

隨著都市生活步調加快、學業與職場競爭升溫，心理健康問題成為全球關注焦點。根據國際組織OECD的數據顯示，2013年患憂鬱的人數只有7.9％，到了2025年健康報告顯示，約19%的人曾出現輕度至中度憂鬱或焦慮症狀，長期處於情緒低落或焦慮狀態，影響學習表現、工作效率與人際關係，成為現代負擔。

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！3恐怖後果曝

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！3恐怖後果曝

陸科學家發現大自然「煉金術」 奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

陸科學家發現大自然「煉金術」 奈米級黃金從礦石表面「靜靜生長」

慈濟啟動植物幹細胞研究　中草藥標準化與研發

慈濟啟動植物幹細胞研究　中草藥標準化與研發

高學歷更難脫單？研究揭「長期單身」關鍵

高學歷更難脫單？研究揭「長期單身」關鍵

關鍵字：

女性焦慮年輕笑容研究

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

館長下跪！求讓486先生捐3億元

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面