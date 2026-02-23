車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

▲交通部路政及道安司長吳東凌說明交通事故統計數據失真原因。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部公布113年交通事故死亡2950人，但根據衛福部統計，真正因車禍死亡為2426人，交通部發現兩者數據失真逐年擴大，今年落差可達2成，等於每5筆就有1筆失真，可能是自然死亡，實際因交通事故死亡人數更少，由於衛福部資料隔年8月才提供，交通部表示，後續將研擬讓數據更精準和即時。

「30日死亡統計」定義較寬 難以排除自然死亡

交通部公布事故死亡數據與衛福部統計資料長年出現差異，失真情況也逐年擴大，交通部路政及道安司長吳東凌表示，交通部公布交通事故「30日死亡統計」資料來源為內政部警政署交通事故資料庫，於事故發生後，追蹤30日內當事人是否除戶，由於定義較為寬鬆，只要事故後30日內死亡即納入統計，因此可能包含自然死亡或其他非直接因車禍致死案例。

而衛福部資料則透過健保資料系統，依據世界衛生組織（WHO）國際疾病分類，並經醫師專業認證，對死因進行嚴謹判定，因此較能反映真正因交通事故致死的人數。

▲交通事故統計落差趨勢。（圖／交通部提供）

吳東凌指出，交通部和衛福部統計交通事故死亡兩條曲線趨勢一致，但數據差距逐年擴大。109年兩部會統計死亡人數數據差距328人，占11%；113年差距擴大至524人，占17.7%；114年預估可能突破20%，亦即每5人中可能有1人屬自然死亡等死因，對交通部進行道安事故分析造成相當困擾，也有地方政府提出死亡證明顯示非因車禍死亡，卻算在30日死亡人數內。

高齡死亡占42.5% 數據失真達218人

其中，高齡事故死亡人數占總死亡人數42.5%，交通部與衛福部統計數據落差大，且還逐年擴大。以113年關鍵績效指標數據落差來看，交通部與衛福部在高齡者事故死亡統計數據差距218人，落差達17.4%。

▲▼交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

由於109年高齡者事故死亡差距為154人，113年擴大至218人，吳東凌說，高齡者自然死亡人數持續增加，且速度加快，兩部會交通事故死亡統計差距擴大，主要是台灣已邁入超高齡社會，高齡人口增加，高齡死亡人數和比例也同步上升。



若以改善幅度觀察，113年相較112年，高齡者事故死亡人數，交通部數據顯示改善2.1%，衛福部資料顯示改善5.7%。若改以「每萬高齡人口死亡率」計算，交通部數據改善6.3%，衛福部資料改善9.7%，吳東凌坦言，衛福部數據較能反映實際因車禍死亡的改善情形。

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

行人死亡則是唯一每年均呈下降的重要指標，交通部數據顯示改善3.7%，衛福部資料顯示改善5.8%。吳東凌指出，道安確實有改善，但改善幅度仍不夠，未來將會持續努力，聚焦高齡者、行人及兒少族群改善。

衛福部隔年8月才公布 道安改善數據應更即時

針對交通部和衛福部數據落差，吳東凌坦言，主要是衛福部數據要隔年8月才能提供，考量標準作業流程，衛福部無法提早公布。

▲交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

吳東凌指出，台灣交通事故死亡有下降趨勢，但速度還不夠快，改善幅度可以再大一些，下一階段將有兩項改變，第一是提升數據精準度，目前手上數據約5筆就有1筆可能失真；第二則是提升數據即時性，衛福部資料須至隔年8月才公布前一年數據，30日死亡統計也要隔3個月才出爐，檢討指標數據取得時間太久了，道安改善數據應該更即時。

道安改善檢討將以A1類死亡為主 網站參考美日改版

吳東凌表示，若交通事故死亡統計要與國際比較，採用衛福部數據較精準，交通部30日死亡統計數據也包括自然死亡，交通部資料來源無法第一時間排除自然死因，未來雖然仍會公布交通事故30日死亡，但交通部每個月與地方政府檢討交通事故改善，將以A1類24小時內死亡統計為主，隔月就可掌握數據，作為檢討策略依據。

此外，吳東凌表示，交通部未來也將針對道安資訊網站資訊改版，減少資訊過多的問題，影響精準政策研擬，政府政策要針對重要關鍵，沒有看到症狀就下藥就是亂下，將參考美國、日本道安資訊公開模式，讓政策改善更精準。