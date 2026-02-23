　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

▲▼交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司長吳東凌說明交通事故統計數據失真原因。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部公布113年交通事故死亡2950人，但根據衛福部統計，真正因車禍死亡為2426人，交通部發現兩者數據失真逐年擴大，今年落差可達2成，等於每5筆就有1筆失真，可能是自然死亡，實際因交通事故死亡人數更少，由於衛福部資料隔年8月才提供，交通部表示，後續將研擬讓數據更精準和即時。

「30日死亡統計」定義較寬　難以排除自然死亡

交通部公布事故死亡數據與衛福部統計資料長年出現差異，失真情況也逐年擴大，交通部路政及道安司長吳東凌表示，交通部公布交通事故「30日死亡統計」資料來源為內政部警政署交通事故資料庫，於事故發生後，追蹤30日內當事人是否除戶，由於定義較為寬鬆，只要事故後30日內死亡即納入統計，因此可能包含自然死亡或其他非直接因車禍致死案例。

而衛福部資料則透過健保資料系統，依據世界衛生組織（WHO）國際疾病分類，並經醫師專業認證，對死因進行嚴謹判定，因此較能反映真正因交通事故致死的人數。

▲▼交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

▲交通事故統計落差趨勢。（圖／交通部提供）

吳東凌指出，交通部和衛福部統計交通事故死亡兩條曲線趨勢一致，但數據差距逐年擴大。109年兩部會統計死亡人數數據差距328人，占11%；113年差距擴大至524人，占17.7%；114年預估可能突破20%，亦即每5人中可能有1人屬自然死亡等死因，對交通部進行道安事故分析造成相當困擾，也有地方政府提出死亡證明顯示非因車禍死亡，卻算在30日死亡人數內。

高齡死亡占42.5%　數據失真達218人

其中，高齡事故死亡人數占總死亡人數42.5%，交通部與衛福部統計數據落差大，且還逐年擴大。以113年關鍵績效指標數據落差來看，交通部與衛福部在高齡者事故死亡統計數據差距218人，落差達17.4%。

▲▼交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

由於109年高齡者事故死亡差距為154人，113年擴大至218人，吳東凌說，高齡者自然死亡人數持續增加，且速度加快，兩部會交通事故死亡統計差距擴大，主要是台灣已邁入超高齡社會，高齡人口增加，高齡死亡人數和比例也同步上升。

若以改善幅度觀察，113年相較112年，高齡者事故死亡人數，交通部數據顯示改善2.1%，衛福部資料顯示改善5.7%。若改以「每萬高齡人口死亡率」計算，交通部數據改善6.3%，衛福部資料改善9.7%，吳東凌坦言，衛福部數據較能反映實際因車禍死亡的改善情形。

▲▼交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

行人死亡則是唯一每年均呈下降的重要指標，交通部數據顯示改善3.7%，衛福部資料顯示改善5.8%。吳東凌指出，道安確實有改善，但改善幅度仍不夠，未來將會持續努力，聚焦高齡者、行人及兒少族群改善。

衛福部隔年8月才公布　道安改善數據應更即時

針對交通部和衛福部數據落差，吳東凌坦言，主要是衛福部數據要隔年8月才能提供，考量標準作業流程，衛福部無法提早公布。

▲▼交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

▲交通事故統計落差分析。（圖／交通部提供）

吳東凌指出，台灣交通事故死亡有下降趨勢，但速度還不夠快，改善幅度可以再大一些，下一階段將有兩項改變，第一是提升數據精準度，目前手上數據約5筆就有1筆可能失真；第二則是提升數據即時性，衛福部資料須至隔年8月才公布前一年數據，30日死亡統計也要隔3個月才出爐，檢討指標數據取得時間太久了，道安改善數據應該更即時。

道安改善檢討將以A1類死亡為主　網站參考美日改版

吳東凌表示，若交通事故死亡統計要與國際比較，採用衛福部數據較精準，交通部30日死亡統計數據也包括自然死亡，交通部資料來源無法第一時間排除自然死因，未來雖然仍會公布交通事故30日死亡，但交通部每個月與地方政府檢討交通事故改善，將以A1類24小時內死亡統計為主，隔月就可掌握數據，作為檢討策略依據。

此外，吳東凌表示，交通部未來也將針對道安資訊網站資訊改版，減少資訊過多的問題，影響精準政策研擬，政府政策要針對重要關鍵，沒有看到症狀就下藥就是亂下，將參考美國、日本道安資訊公開模式，讓政策改善更精準。

02/21 全台詐欺最新數據

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

車禍死亡人數「高估2成」　交通部揭原因：研擬讓數據更即時

獨／4歲童高燒4天驚見「草莓舌」　醫響警報：恐釀終身心臟後遺症

蘭陽女中禁訂外食！開學前才通知家長炸鍋...校方急拋配套滅火

開工日「員工還在旅遊」叫不回來！老闆急PO公告：228結束再開店

輔大主播大賽總獎金達二萬　報名截止到2月28日

春節國旅日均73萬人次「成長109%」　陳世凱：新春開紅盤

老公霸氣喊「貼文1個讚100元」！財經網紅收200萬紅包：發大財了

館長下跪！求讓486先生捐3億元：誰敢出來擋，我X他全家

總是沒自信？專家傳授改善「自我肯定感」低落的3個練習

