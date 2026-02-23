晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星

記者吳美依／綜合報導

日本東京「晴空塔」22日發生電梯故障事故，20名乘客受困5個半小時後才獲救。外界好奇，萬一受困期間「內急」該怎麼辦？事實上，有鑑於地震頻繁發生，日本政府與相關單位，早已採取應對措施。

電梯備有緊急物資 日本政府早準備

《時事通訊社》報導，晴空塔電梯2015年和2017年都曾發生過人員受困事件，但當時皆在30分鐘內排除。這次之所以能夠維持受困者體力與情緒，是因為電梯內常備飲用水、防災簡易廁所、毛毯以及手電筒等物資。

事實上，早在2011年東日本大地震（311大地震）時，國土交通省就在報告中指出，各地發生了大量電梯緊急停止，以及民眾受困數小時的情況，使得電梯內緊急措施與應對獲得高度關注。

2015年小笠原諸島外海發生規模8.1強震，導致首都圈約1.9萬部電梯緊急停止，東京、茨城、埼玉、神奈川等地有14部電梯發生人員受困事件。國土交通省隨即與業界召開緊急會議，要求電梯內必須配備飲用水與簡易廁所等緊急物資，並要求企業與大樓管理公司制定迅速疏散計畫。

▼可安裝在電梯角落的電梯櫃式座椅。（圖／翻攝shop.mylet.jp）

緊急廁所是什麼？小椅子藏妙用

以Mylet公司推出的「EV 電梯櫃式座椅」為例，其外觀設計為椅子造型，平時安裝在電梯角落，能夠營造溫馨舒適的空間。

遇到緊急狀況時，只需掀開座墊，取出上層廁所盒，套好附上的黑色垃圾袋，就可以充當臨時廁所。使用完畢後，撒入附上的凝固劑，即可有效處理排泄物。

除此之外，「EV 電梯櫃式座椅」下層也有獨立收納空間，能夠儲備飲用水、糧食罐頭、保溫毯、衛生紙、螢光棒等物資。

▼晴空塔發生電梯故障事故。（圖／記者蔡玟君攝）



發生什麼事？

根據警視廳與營運公司的說法，晴空塔共有「春、夏、秋、冬」4部電梯，但22日晚間8時15分左右，「秋」與「冬」兩部停止運作。當時「秋」電梯內無人，「冬」電梯的20人受困。由於其餘2部電梯也需進行安全確認而暫停服務，導致展望台內約1200名遊客一度動彈不得。

將近6小時後的23日凌晨2時左右，「冬」電梯內的20人全員順利獲救。根據營運公司表示，現場無人受傷或感到身體不適，「對於長時間讓遊客處於受困狀態並造成心理負擔，我們由衷表示歉意。」

不過，為了徹查事故原因並確保安全，東京晴空塔23日臨時休業，包含展望台等高層區域均不開放，並於1樓及4樓櫃檯受理退票。至於24日是否恢復營業，將於23日下午5時前於官方網站公告。