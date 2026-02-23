　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲為了確保川普訪中行程圓滿，對台軍售方案極可能延後宣布。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計於3月底訪問中國，尋求與北京達成貿易協議，然而此舉卻與美國對台軍售案產生衝擊。智庫專家指出，為了確保川普訪中行程圓滿，這套軍售方案極可能延後宣布，且內容恐面臨調整，原本預計提供的海馬斯（HIMARS）多管火箭系統等先進武器可能減少，改以更多的F-16戰機為主。

智庫專家：先進武器恐減少　改以F-16為主

智庫「國防優先」亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）分析指出，這套軍售方案很可能會延到川普（Donald Trump）訪中結束後才宣布。

他預期，這批軍售清單中，像「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）或M109帕拉丁（M109 Paladin）自走砲這類先進武器可能會減少，並轉向以更多的F-16戰鬥機為主。

高德斯坦向《國會山莊報》表示，可以預見北京方面會要求美國承諾，不在靠近中國海岸的離島部署中程飛彈系統。他認為，雖然討論軍售似乎違反了「六項保證」，但這些原則大多已過時且不切實際。

他強調，對美國而言，與中國維持穩定的安全與貿易關係是絕對的核心利益，台灣問題勢必會列入美中關係的議程中。

川普拚貿易協議優先　對台軍售時程生變

白宮官員20日證實，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。由於中國國家主席習近平已對重大的對台軍售案表示反對，川普也已留意到此訊息。

區域專家認為，川普目前正全神貫注於4月與習近平的雙邊會晤，並致力於維護去年10月達成的貿易停火狀態，因此華府預計會推遲宣布新的軍售案。

對於軍售案是否因習近平施壓而陷入停擺，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）避而不談，僅表示目前沒有任何資訊可以分享。川普本人則透露，他曾與習近平討論過此話題，「我們有過一次很好的對話，很快就會做出決定」，並稱雙方關係非常好。

專家憂創危險先例　恐觸及「六項保證」底線

川普與習近平討論軍售的舉動，引發外界質疑是否違反了1982年雷根政府制定的「六項保證」，特別是其中「華府不就對台軍售與北京諮商」的條款。

「國際危機組織」高級分析師楊威廉（William Yang）指出，這顯示川普為了穩定美中關係，將貿易提升到更高的優先等級。他警告，川普願意與習近平討論此議題，可能創下一個危險先例，讓北京更有機會在高峰會期間，要求美國削減對台國防支持。

傳統基金會研究員葉望輝（Steve Yates）則持不同看法，認為過去總統也曾與中方討論台灣防禦方案，但不代表會深入細節，他認為川普目前的行動仍是支持嚇阻中共侵略的強烈信號。

賴清德推400億預算受阻　美方關注台國防僵局

在此同時，台灣總統賴清德正致力推動一項400億美元的重大國防預算案，但該案在台灣內部因在野黨要求妥協，已遭擋下10次，陷入政治死胡同，這也引起美國參議院對華鷹派的擔憂，擔心這會影響台灣因應中國侵略的能力。

布魯金斯學會研究員金沛雅（Patricia Kim）指出，習近平近期與川普聯繫的目的，就是希望避免在川普訪中前後出現通過對台軍售的畫面。她分析，川普目前的言論顯示他同情習近平的處境，其首要任務是確保北京之行圓滿成功。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

快訊／美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

川普關稅被推翻！紐時揭「亞洲4國陷入兩難」　台灣影響不大

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

快訊／美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

川普關稅被推翻！紐時揭「亞洲4國陷入兩難」　台灣影響不大

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

安德魯「落魄照」掛進羅浮宮！　標題4個字酸爆

全美多州緊急狀態！暴風雪來襲上萬航班延誤　紐約市祭交通禁令

普丁已經發動「第3次世界大戰」 澤倫斯基警告：必須阻止他

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

國際熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

快訊／東京晴空塔電梯急停！20多人受困

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

闖川普海湖莊園遭擊斃　21歲嫌身分曝光

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

救命心臟被乾冰凍傷！　2歲童移植亡

美男持霰彈槍闖海湖莊園　遭特勤人員擊斃

澤倫斯基：普丁已發動第3次世界大戰

警察變毒梟　斬首24警「美懸賞4.8億」抓人

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

更多熱門

相關新聞

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

美國東北部正迎來近十年最強大「東北風暴」（nor'easter），估計全美超過5400萬人受到影響，紐約州、紐澤西州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、德拉瓦州及羅德島州已相繼宣布進入緊急狀態。受此影響，全美22日已有超過3500架次航班取消、上萬航班延誤，紐約市更下達嚴格交通禁令，街道、公路、橋樑封閉，學校停課，藉此應對緊急情況。

賴政府連開7小時會議因應關稅變局　卓榮泰：適時說明後續動作

賴政府連開7小時會議因應關稅變局　卓榮泰：適時說明後續動作

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

川普關稅違法影響？　分析：各國不太可能要求重談協議

川普關稅違法影響？　分析：各國不太可能要求重談協議

關鍵字：

美台關係台美關係美中台北美要聞川習會軍售軍武國際軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面