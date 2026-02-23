美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

▲為了確保川普訪中行程圓滿，對台軍售方案極可能延後宣布。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計於3月底訪問中國，尋求與北京達成貿易協議，然而此舉卻與美國對台軍售案產生衝擊。智庫專家指出，為了確保川普訪中行程圓滿，這套軍售方案極可能延後宣布，且內容恐面臨調整，原本預計提供的海馬斯（HIMARS）多管火箭系統等先進武器可能減少，改以更多的F-16戰機為主。

智庫專家：先進武器恐減少 改以F-16為主

智庫「國防優先」亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）分析指出，這套軍售方案很可能會延到川普（Donald Trump）訪中結束後才宣布。

他預期，這批軍售清單中，像「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）或M109帕拉丁（M109 Paladin）自走砲這類先進武器可能會減少，並轉向以更多的F-16戰鬥機為主。

高德斯坦向《國會山莊報》表示，可以預見北京方面會要求美國承諾，不在靠近中國海岸的離島部署中程飛彈系統。他認為，雖然討論軍售似乎違反了「六項保證」，但這些原則大多已過時且不切實際。

他強調，對美國而言，與中國維持穩定的安全與貿易關係是絕對的核心利益，台灣問題勢必會列入美中關係的議程中。

川普拚貿易協議優先 對台軍售時程生變

白宮官員20日證實，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。由於中國國家主席習近平已對重大的對台軍售案表示反對，川普也已留意到此訊息。

區域專家認為，川普目前正全神貫注於4月與習近平的雙邊會晤，並致力於維護去年10月達成的貿易停火狀態，因此華府預計會推遲宣布新的軍售案。

對於軍售案是否因習近平施壓而陷入停擺，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）避而不談，僅表示目前沒有任何資訊可以分享。川普本人則透露，他曾與習近平討論過此話題，「我們有過一次很好的對話，很快就會做出決定」，並稱雙方關係非常好。

專家憂創危險先例 恐觸及「六項保證」底線

川普與習近平討論軍售的舉動，引發外界質疑是否違反了1982年雷根政府制定的「六項保證」，特別是其中「華府不就對台軍售與北京諮商」的條款。

「國際危機組織」高級分析師楊威廉（William Yang）指出，這顯示川普為了穩定美中關係，將貿易提升到更高的優先等級。他警告，川普願意與習近平討論此議題，可能創下一個危險先例，讓北京更有機會在高峰會期間，要求美國削減對台國防支持。

傳統基金會研究員葉望輝（Steve Yates）則持不同看法，認為過去總統也曾與中方討論台灣防禦方案，但不代表會深入細節，他認為川普目前的行動仍是支持嚇阻中共侵略的強烈信號。

賴清德推400億預算受阻 美方關注台國防僵局

在此同時，台灣總統賴清德正致力推動一項400億美元的重大國防預算案，但該案在台灣內部因在野黨要求妥協，已遭擋下10次，陷入政治死胡同，這也引起美國參議院對華鷹派的擔憂，擔心這會影響台灣因應中國侵略的能力。

布魯金斯學會研究員金沛雅（Patricia Kim）指出，習近平近期與川普聯繫的目的，就是希望避免在川普訪中前後出現通過對台軍售的畫面。她分析，川普目前的言論顯示他同情習近平的處境，其首要任務是確保北京之行圓滿成功。