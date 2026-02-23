檳榔攤前縱火！半裸披越南國旗擋大車　失聯移工下場曝

▲失聯移工檳榔攤前縱火。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名杜姓越南籍失聯移工，疑因出現幻聽，竟在檳榔攤前持打火機點燃紙箱放火，所幸火勢及時被路過員警撲滅，未釀成大禍。更離譜的是，杜男犯案後竟赤裸上身、身披越南國旗擋大車，還作勢毆打路人，行徑相當詭異。彰化地方法院審理後，考量其行為時導致辨識能力顯著降低，判處有期徒刑2年，刑滿後驅逐出境。

根據判決書指出，杜男於107年來台工作，110年10月間因不願上大夜班離開工廠，遭雇主通報行方不明，成為失聯移工。去年4月間，開始出現幻聽、妄想、思考混亂等情況。

4月23日凌晨4時9分許，杜男先持檳榔攤店內打火機點燃裝飲料的紙箱，再將點燃的紙箱放在地板上，隨後又點燃其他紙箱助燃。眼見火勢逐漸擴大，卻未試圖滅火或求救，反而直接離開現場。

更令人匪夷所思的是，杜男犯案後竟赤裸上身、身披越南國旗在附近路上遊蕩，還作勢要毆打路人。當天凌晨4時38分，警方接獲民眾報案前往處理，途中發現檳榔攤冒出火光，立即通報消防隊並持滅火器撲滅火勢，才未讓火勢延燒至建築物主結構。

警方隨後在路口盤查杜男，發現他精神恍惚、答非所問，甚至一度企圖用肉身阻擋大卡車，員警見狀立即將他管束帶回派出所。後來警方調閱監視器，發現放火嫌犯的身形特徵與杜男完全吻合，他才坦承犯行。

依據精神鑑定，結果顯示他案發前一週開始出現幻覺、妄想等症狀，行為時因思考混亂，導致辨識違法及控制行為的能力顯著降低。法官審酌後，認定他依刑法第19條第2項，依法減輕其刑。

法官在判決理由中指出，被告放火地點附近商家林立，一旦延燒恐危及不特定多數人的生命財產安全，所為嚴重危害公共秩序。但考量被告犯後坦承犯行，被害屋主也表示不予追究，加上杜男來台前無前科，越南家中還有父母及兩名未成年子女需扶養，因此量處有期徒刑2年。

由於杜男為失聯移工，在我國已非合法居留，法官認為他嚴重破壞我國社會治安，不宜繼續居留，因此依刑法第95條規定，諭知刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。