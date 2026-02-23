酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

▲民進黨高雄市議員候選人黃偵琳 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市市議員初選戰火正熱，不料左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟被爆出酒駕肇事，根據法院判決，黃偵琳在去年1月底酒後騎乘機車上路，不僅與民眾發生擦撞傷人，酒測值更達0.33毫克，高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑。

判決指出，這起交通事故發生在去年1月28日深夜。黃偵琳當時在友人住處把酒言歡，一路喝到隔天（29日），凌晨2時20分她騎機車上路，行經三民區嫩江街與遼寧二街口時，與另一名楊姓女騎士發生碰撞車禍，導致對方慘摔擦傷。

警方到場時，發現黃偵琳身上散發陣陣酒氣，經實施酒測後，數值高達每公升0.33毫克，超過法定標準，因此依照公共危險罪嫌將她送辦。

黃偵琳在案發後坦承犯行，但法院審理時，法官認為她承認犯罪是在行為經警查知後所為，屬於自白性質，難認有自首規定之適用，因此依照公共危險罪判處她徒刑2月，得易科罰金，併科罰金5000元，但認為不宜宣告緩刑。

對於酒駕遭判刑一事，黃偵琳坦言「我確實做錯了！酒後駕車是不對的，造成社會觀感不佳深感抱歉。」強調已與被害人達成和解，並表示「該面對就面對」。

