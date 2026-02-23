　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

▲▼民進黨高雄市議員候選人黃偵琳 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨高雄市議員候選人黃偵琳 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市市議員初選戰火正熱，不料左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟被爆出酒駕肇事，根據法院判決，黃偵琳在去年1月底酒後騎乘機車上路，不僅與民眾發生擦撞傷人，酒測值更達0.33毫克，高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑。

判決指出，這起交通事故發生在去年1月28日深夜。黃偵琳當時在友人住處把酒言歡，一路喝到隔天（29日），凌晨2時20分她騎機車上路，行經三民區嫩江街與遼寧二街口時，與另一名楊姓女騎士發生碰撞車禍，導致對方慘摔擦傷。

警方到場時，發現黃偵琳身上散發陣陣酒氣，經實施酒測後，數值高達每公升0.33毫克，超過法定標準，因此依照公共危險罪嫌將她送辦。

黃偵琳在案發後坦承犯行，但法院審理時，法官認為她承認犯罪是在行為經警查知後所為，屬於自白性質，難認有自首規定之適用，因此依照公共危險罪判處她徒刑2月，得易科罰金，併科罰金5000元，但認為不宜宣告緩刑。

對於酒駕遭判刑一事，黃偵琳坦言「我確實做錯了！酒後駕車是不對的，造成社會觀感不佳深感抱歉。」強調已與被害人達成和解，並表示「該面對就面對」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

檳榔攤前縱火！半裸披越南國旗擋大車　失聯移工下場曝

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

快訊／台中大吊車闖禍！扯斷電纜　紅綠燈驚悚倒向人行道

快訊／開工首日就出事！國1楠梓段大量鐵片散落車道　車流塞爆

宜蘭街頭大亂鬥！行車糾紛兩陣營亮刀棍　優勢警力鎮壓逮9人

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

北市當街「斧頭廢掌」！投資慘賠疑遭設局　男右手被壓地一直剁

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

檳榔攤前縱火！半裸披越南國旗擋大車　失聯移工下場曝

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

快訊／台中大吊車闖禍！扯斷電纜　紅綠燈驚悚倒向人行道

快訊／開工首日就出事！國1楠梓段大量鐵片散落車道　車流塞爆

宜蘭街頭大亂鬥！行車糾紛兩陣營亮刀棍　優勢警力鎮壓逮9人

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

北市當街「斧頭廢掌」！投資慘賠疑遭設局　男右手被壓地一直剁

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

遭控賣瘦瘦針詐財　九頭身網紅假援交黑歷史曝

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉　受害少年原諒他

即／國3和美7車連環撞！3人傷回堵2km

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

更多熱門

相關新聞

高雄男酒駕擦撞小黃逃逸　遭攔下急call子救駕

高雄男酒駕擦撞小黃逃逸　遭攔下急call子救駕

高雄市小港區於今（22）日凌晨發生一起「酒駕加肇逃」的案件。一名65歲呂姓男子酒後駕車，與計程車發生碰撞後直接逃逸，受害司機追逐攔截。據悉，呂男遭攔下後第一時間竟是撥電話向兒子求援，其子趕抵現場後與警發生衝突，最終呂男酒精濃度檢測高達0.6mg/L，全案移送法辦。

韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　青瓦台免職

韓政府部長「酒後駕駛」連環撞　青瓦台免職

聚餐遇臨檢跳車跑了　車牌被註銷還酒駕

聚餐遇臨檢跳車跑了　車牌被註銷還酒駕

酒駕4犯判關半年　騎士2點求情被打臉

酒駕4犯判關半年　騎士2點求情被打臉

「馬上安全」春節酒測17天　台中警抓215人酒駕

「馬上安全」春節酒測17天　台中警抓215人酒駕

關鍵字：

綠營左楠市議員初選參選人酒駕肇事

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面