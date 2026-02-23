　
政治

估國民黨3月第二個禮拜徵召李四川　黃國昌曝藍白整合要做3件事

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

已宣布投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌今（23日）表示，自己現在就在等國民黨正式徵召李四川，他得到的訊息是3月第二個禮拜，民眾黨會按照既有步調，有3件事情要做，第一「民眾黨跟國民黨共同政見要跟台灣社會報告」、第二「簽政黨合作協議，會將共同政見、合作規則寫清楚」、第三「按照本來的規則加以實踐」，藍白2024年的那一頁已經翻過去了，自己是真心的。

黃國昌接受節目《誰來早餐》專訪，被主持人問到「昨天李乾龍表態整合，黃國昌在現場講的一些話，聽起來好像真的有點要趕快整合、不排除加入團隊等說法，配上看板下架，會讓大家覺得是否不選了」？黃國昌表示，這些揣測真的太超譯了，其實仔細去聽每次回應藍白整合、新北整合的問題時，自己的說法跟第一次跟鄭麗文見面講的原則都一樣，台灣民眾黨有最大的誠意跟善意、用最好的方式、選最強的團隊、給市民最佳的治理，這個「四最」自己從來沒改變過。

黃國昌表示，在新北市的選舉，自己的目標非常明確，所以用最大的誠意跟國民黨組成最強的團隊，這個想法沒有改變過，前一段日子對自己來講，2月1號以前重心還是在立法院，2月1號才成立競選總部，在國民黨人選整合出來以前，自己就是做該做的事，辦造勢活動、成立後援會、開始掃街。

黃國昌指出，自己現在就在等國民黨正式徵召李四川，他得到的訊息是3月的第二個禮拜，那個時候李四川會成為國民黨正式的候選人，那時候民眾黨會按照既有的步調，自己講過有3件事情要做，第一「民眾黨跟國民黨共同政見要跟台灣社會報告，要做什麼事情、實踐的價值跟目標」、第二「簽政黨合作協議，會將共同政見、合作規則寫清楚」、第三「按照本來的規則加以實踐」，自己對技術規則滿開放的，比較看重的是第一個部分共同政見。

黃國昌直言，藍白2024年的那一頁已經翻過去了，自己是真心的，從過去的經驗累積、展望未來，能夠避免重蹈過去發生的狀況，總是要找一個時間點、機會去克服這件事情，自己就跟柯文哲一樣，思考2026跟2028的事情是一起思考的，如果藍白能在2026這次的合作建立一個典範、合作模式，在這個基礎上才好展望到了2027年不用所有事情從零開始，退一萬步講，真有PTSD（創傷後壓力症），現在先克服，總比2028處理來得好。

02/21 全台詐欺最新數據

110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

已宣布投入新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌今（23日）被問到「若是李四川出線，黃國昌會不排除加入李四川的團隊」？黃國昌表示，「當然啦」，但還是要尊重當事人的意見，自己其實和侯友宜那邊、李四川那邊都有一些聯繫，大家都充滿誠意跟善意，那一天，李四川打電話過來也說「你們有很多想法很棒，什麼時候大家可以交換一下意見」，自己認為這是好的民主競爭的展現。

