「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

▲「筆墨洄瀾——曾興德與花蓮書法學會菁英聯展」2月21日起至3月22日在花蓮縣美術館D展廳隆重展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣書法藝術、深化美感教育，並展現花蓮深厚的人文底蘊，由花蓮縣書法學會主辦的「筆墨洄瀾——曾興德與花蓮書法學會菁英聯展」於2月21日上午9時起至3月22日下午5時止，在花蓮縣美術館D展廳隆重展出，誠摯邀請民眾踴躍前往參觀，在筆墨之間感受書法藝術所蘊含的文化深度與教育意義。

本次展覽「筆墨洄瀾」以書法線條如水流般回旋激盪為意象，呈現筆墨與心境交融的藝術境界，同時引導觀者理解書法中蘊含的節奏感、結構美與書寫精神。展出作品由知名書法家曾興德老師領銜，結合花蓮縣書法學會多位菁英會員共同展出，作品風格多元，兼具傳統根基與當代創新，不僅展現書法藝術的豐富樣貌，也提供觀眾一處親近書法、認識書法、學習書法美學的平台。

曾興德老師長年深耕書法創作與教學推廣，筆法沉穩內斂、氣韻生動，長期以實際行動投入書法教育，致力於引導學習者從書寫中體會文化內涵與自我修養；花蓮縣書法學會持續推動書法教育與藝文扎根，透過教學、展覽與交流活動，培育在地書法人才，促進世代傳承。教育處期盼藉由本次聯展，深化書法藝術的交流與學習，讓更多民眾感受筆墨所蘊含的文化溫度、教育價值與精神內涵。

縣長徐榛蔚表示，縣府長期重視文化藝術與美感教育的推動，書法不僅是中華文化的重要核心，更是培養專注力、耐心、美感素養與文化認同的重要學習途徑。透過展覽形式，讓不同年齡層的民眾走進美術館，在欣賞作品的同時，理解書法所承載的文化精神與人文價值，進而深化藝術教育向下扎根的成果。

另在教育推動層面，花蓮縣政府長期深耕書寫教育與美感素養培育，積極將書法藝術融入校園教學，從毛筆書法延伸至硬筆書寫教育，培養學生正確字形結構與書寫美感。花蓮縣率全國之先推動「新式九宮格」書寫教學，協助學生掌握筆畫比例、字形配置與結構平衡，有效提升書寫能力與學習信心，讓書法學習更貼近現代教學需求與學習節奏。

此外，教育處每年辦理「蘭亭大會」全國書法賽事，廣邀全國書法好手齊聚花蓮，以字會友、以筆傳情，不僅提供學生與書法愛好者展現學習成果的舞台，也透過競賽與交流深化書法教育的文化內涵與影響力。本次「筆墨洄瀾」聯展，正是書法創作、教學實踐與文化傳承成果的具體展現，讓民眾在觀展過程中，看見花蓮從校園扎根、向下延伸的書寫教育脈絡，進一步體會書法在美感教育與品格培育中的深遠價值。

展覽內容兼具藝術性與教育性，特別適合親子共同觀展及各級學校團體安排校外教學參訪。讓書法成為生活中可親近、可學習的藝術形式，進一步深化文化傳承與美感教育的推廣成效。

展覽期間歡迎各界蒞臨花蓮縣美術館D展廳，一同沉浸於「筆墨洄瀾」的藝術世界，感受書法之美，體會文化教育的深遠力量。

