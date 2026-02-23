　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

▲「筆墨洄瀾——曾興德與花蓮書法學會菁英聯展」2月21日起至3月22日在花蓮縣美術館D展廳隆重展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「筆墨洄瀾——曾興德與花蓮書法學會菁英聯展」2月21日起至3月22日在花蓮縣美術館D展廳隆重展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣書法藝術、深化美感教育，並展現花蓮深厚的人文底蘊，由花蓮縣書法學會主辦的「筆墨洄瀾——曾興德與花蓮書法學會菁英聯展」於2月21日上午9時起至3月22日下午5時止，在花蓮縣美術館D展廳隆重展出，誠摯邀請民眾踴躍前往參觀，在筆墨之間感受書法藝術所蘊含的文化深度與教育意義。

本次展覽「筆墨洄瀾」以書法線條如水流般回旋激盪為意象，呈現筆墨與心境交融的藝術境界，同時引導觀者理解書法中蘊含的節奏感、結構美與書寫精神。展出作品由知名書法家曾興德老師領銜，結合花蓮縣書法學會多位菁英會員共同展出，作品風格多元，兼具傳統根基與當代創新，不僅展現書法藝術的豐富樣貌，也提供觀眾一處親近書法、認識書法、學習書法美學的平台。

曾興德老師長年深耕書法創作與教學推廣，筆法沉穩內斂、氣韻生動，長期以實際行動投入書法教育，致力於引導學習者從書寫中體會文化內涵與自我修養；花蓮縣書法學會持續推動書法教育與藝文扎根，透過教學、展覽與交流活動，培育在地書法人才，促進世代傳承。教育處期盼藉由本次聯展，深化書法藝術的交流與學習，讓更多民眾感受筆墨所蘊含的文化溫度、教育價值與精神內涵。

▲「筆墨洄瀾——曾興德與花蓮書法學會菁英聯展」2月21日起至3月22日在花蓮縣美術館D展廳隆重展出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，縣府長期重視文化藝術與美感教育的推動，書法不僅是中華文化的重要核心，更是培養專注力、耐心、美感素養與文化認同的重要學習途徑。透過展覽形式，讓不同年齡層的民眾走進美術館，在欣賞作品的同時，理解書法所承載的文化精神與人文價值，進而深化藝術教育向下扎根的成果。

另在教育推動層面，花蓮縣政府長期深耕書寫教育與美感素養培育，積極將書法藝術融入校園教學，從毛筆書法延伸至硬筆書寫教育，培養學生正確字形結構與書寫美感。花蓮縣率全國之先推動「新式九宮格」書寫教學，協助學生掌握筆畫比例、字形配置與結構平衡，有效提升書寫能力與學習信心，讓書法學習更貼近現代教學需求與學習節奏。

此外，教育處每年辦理「蘭亭大會」全國書法賽事，廣邀全國書法好手齊聚花蓮，以字會友、以筆傳情，不僅提供學生與書法愛好者展現學習成果的舞台，也透過競賽與交流深化書法教育的文化內涵與影響力。本次「筆墨洄瀾」聯展，正是書法創作、教學實踐與文化傳承成果的具體展現，讓民眾在觀展過程中，看見花蓮從校園扎根、向下延伸的書寫教育脈絡，進一步體會書法在美感教育與品格培育中的深遠價值。

展覽內容兼具藝術性與教育性，特別適合親子共同觀展及各級學校團體安排校外教學參訪。讓書法成為生活中可親近、可學習的藝術形式，進一步深化文化傳承與美感教育的推廣成效。

展覽期間歡迎各界蒞臨花蓮縣美術館D展廳，一同沉浸於「筆墨洄瀾」的藝術世界，感受書法之美，體會文化教育的深遠力量。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

年假結束開學首日！花蓮警方出動80名警力　交通疏導維安

祥獅獻瑞迎新歲！花蓮縣府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用　黃偉哲：讓孩子安心學習、成功起飛

開學首日拚防疫　黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

金門開學首日警力到位　護童專案守護通學安全

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

年假後開學首日南警「馬」上啟動護童專案　324警力守校園安全

因應颱風豪雨重創農業　台東縣府推動租金減租措施

47歲義警驟逝留弱母+身障女　東港警募得31萬送暖助度難關

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

「筆墨洄瀾」盛大登場！曾興德攜手書法菁英花蓮縣美術館聯展

年假結束開學首日！花蓮警方出動80名警力　交通疏導維安

祥獅獻瑞迎新歲！花蓮縣府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用　黃偉哲：讓孩子安心學習、成功起飛

開學首日拚防疫　黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

金門開學首日警力到位　護童專案守護通學安全

「馬上快樂」慶元宵！花蓮市公所贈應景小提燈送完為止

年假後開學首日南警「馬」上啟動護童專案　324警力守校園安全

因應颱風豪雨重創農業　台東縣府推動租金減租措施

47歲義警驟逝留弱母+身障女　東港警募得31萬送暖助度難關

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

只有爸爸不知道的事

地方熱門新聞

東石港口宮擲筊王連中12順杯贏百萬休旅車

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

宜蘭蟬聯道路考評第一名　6項大獎全拿

嘉義熱門燒肉店月薪破五萬仍缺工

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火亂丟菸蒂惹禍

桃園南門市場大火後重建完成　全面復業迎春節

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用讓孩子安心學習、成功起飛

旗山勞大瑜珈專班「在地開課」舒壓新選擇

開學首日拚防疫黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

金門警護童專案守護通學安全

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

台南山上花園水道博物館「水語森林」「唧筒象」成走春新地標

更多熱門

相關新聞

以海為名連結亞洲　台東美術館國際當代藝術交流展開幕

以海為名連結亞洲　台東美術館國際當代藝術交流展開幕

台東美術館12日舉辦國際當代藝術交流展《你和我以海相連》（Where The Sea Connects Us）開幕活動，匯集來自台灣、韓國、菲律賓與泰國等地11組共12位藝術家參展，透過纖維藝術、軟雕塑與影像創作，探討人與海洋之間的情感連結與文化記憶。展覽同步於下午2時在館內大文創教室舉辦藝術家分享會，與民眾交流創作理念，深化國際藝術對話。

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

墨香飄進醫院大廳　中醫大附醫揮毫迎春送祝福

台東馬偕迎馬年辦書法義賣　募款助豐谷教會建堂圓夢

台東馬偕迎馬年辦書法義賣　募款助豐谷教會建堂圓夢

大竿林代天宮春聯揮毫迎春　邱佩琳偕名家送祝福

大竿林代天宮春聯揮毫迎春　邱佩琳偕名家送祝福

西螺福興宮揪書法名家寫春聯　擠爆廟埕

西螺福興宮揪書法名家寫春聯　擠爆廟埕

關鍵字：

筆墨洄瀾曾興德書法菁英美術館聯展

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面