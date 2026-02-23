韓國瑜邀賴清德立院報告採「統問統答」　總統府：合憲就欣然前往

▲總統賴清德、五院院長茶敘，立法院長韓國瑜出席。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（23日）邀請五院院長舉行新春茶敘，立法院長韓國瑜受訪時透露，賴清德欣然接受到立法院做國情報告，方式上則是採「統問統答」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統當面感謝韓國瑜的邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院進行國情報告。

在茶敘結束後，韓國瑜返回立法院接受訪問時表示，他邀請賴清德親自到立法院來跟立法委員以及全國同胞做說明，當前中華民國的處境，各種內外之間大家憂心的問題，而賴欣然接受，願意來立法院做國情報告，待三個黨團都同意之後，立法院就正式行文邀請總統來立法院做國情報告，在方式上將會採取「統問統答」。

對於今天上午的茶敘，郭雅慧表示，會談歷時約一個半小時，過程氣氛和樂。她指出，五院院長就各自關心的重要議題進行充分交流，彼此暢所欲言，討論內容涵蓋總預算、關稅、財政收支劃分法、立法院國情報告，以及軍購特別條例等多項議題，展現跨院溝通、理性對話的誠意。

針對立法院長韓國瑜提及邀請總統赴立法院進行國情報告一事，郭雅慧轉述，總統當面感謝韓院長的邀請，並再次表達，只要在合乎憲政程序與制度安排的前提下，總統將欣然前往立法院進行國情報告。

郭雅慧表示，總統感謝五院院長參與，促成今日茶敘圓滿順利。面對外部環境快速變遷、各項挑戰交織之際，總統期盼五院能以國家最大利益、國民最大利益為共同目標，放下歧見、團結一致，讓國家持續穩健前進。