肯德基「A+B」銅板價回歸　最低優惠下殺44折

▲肯德基「A+B」銅板價回歸。（圖／肯德基提供）

記者黃士原／台北報導

開學開工荷包先省！肯德基明（24日）起推出全新「A+B=49元/69元 天天肯定省」超值方案，最低優惠下殺44折。另外，三商炸雞推出桶餐優惠，外帶20隻「爆打檸檬胡椒桶」原價480元，特價199元。

肯德基明天登場的「A+B=49元/69元 天天肯定省」超值方案，組合內容全面升級，原價157元的「八塊上校雞塊＋雙色轉轉QQ球」組合，特價69元，直接打44折。69元餐組還可選擇花生吮指嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡等人氣主餐，自由搭配薯餅、中杯可樂、原味蛋撻或玉米濃湯，選擇更豐富。

「原味蛋撻-超極酥」也加入69元組合區，只要銅板價就能同時享用酥脆多汁的咔啦脆雞與香濃滑順的蛋撻，鹹甜雙重享受一次滿足。

▲69元就能同時享用酥脆多汁的咔啦脆雞與香濃滑順的蛋撻。（圖／肯德基提供）

49元區主打輕食族群，特別優化餐組內容選項，除了加入鮮美「黃金超蝦塊」，還有生力軍「香酥薯餅」，讓正餐時段能有更彈性的輕食選擇。其中上校雞塊（4塊）＋無糖綠茶原價82元、現省33元，雙色轉轉QQ球＋中杯可樂組合也有53折優惠（原價92元）。

▲肯德基「A+B」銅板價回歸，點圖可以放大。（圖／肯德基提供）

除了「A+B」銅板價回歸，肯德基2月24日同步推出多重優惠組合，優惠碼「50483」7塊咔啦脆雞299元、「50484」6顆原味蛋撻-超極酥禮盒199元優惠組合。活動期間還可享有手機點餐「個人餐加1元多一顆蛋撻」，不管是外帶、外送、內用、車道點餐都適用。

▲避風塘炸雞。（圖／三商餐飲提供）

另外，三商炸雞首度推出港風「避風塘炸雞」，金黃蒜酥緊緊包裹外層，入口蒜香濃郁、外酥內嫩，搭配多汁雞肉，層次感十足。2月24日至3月16日限時開賣，外帶5塊避風塘炸雞送6塊義式炸雞，原價765元，特價333元（約44折）。

三商炸雞也加碼桶餐優惠，外帶20隻「爆打檸檬胡椒桶」原價480元，特價199元；外帶6塊炸雞桶原價390元，特價199元。