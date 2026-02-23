獨／4歲童高燒4天驚見「草莓舌」　醫響警報：恐釀終身心臟後遺症

▲川崎氏症恐釀心血管後遺症，鮮紅凸起的草莓舌是典型徵兆之一。（圖／柳雱邁醫師提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名4歲女童反覆高燒，身上冒出大片不規則紅疹，原以為是普通感冒，但於其他診所多日治療未果，兒科醫師柳雱邁接手檢查後，發現女童的舌頭整片紅通通、佈滿顆粒，讓醫師心跳瞬間漏一拍，驚見教科書等級的「草莓舌」，進一步檢查女童手掌有不尋常紅腫、頸部淋巴結腫大，認為女童恐確診「川崎氏症」，延誤就醫恐導致心臟冠狀動脈瘤，造成終身心血管後遺症，要求家長立刻帶女童掛急診。

收治病例的小兒科醫師柳雱邁表示，過年前，一名4歲女童病懨懨的被阿嬤牽著走進診間，阿嬤的神情相當焦慮，開口就問：「醫生，這感冒怎麼看都看不好？」女童阿嬤接著說，孫女反覆高燒3、4天，先前在其他診所就醫，但體溫始終上上下下，身上還冒出不規則紅疹。

▲女童手掌異常腫大、卡介苗接種處紅腫。（圖／柳雱邁醫師提供）



柳雱邁醫師立即替女童進行理學檢查，女童乖巧的伸出舌頭時，卻讓他嚇得心跳瞬間漏一拍，「OMG！那可不是普通的喉嚨發炎，而是教科書等級的草莓舌 ！」柳雱邁表示，女童的舌頭呈現鮮紅欲滴的色澤，佈滿如草莓表面般的凸起顆粒，這個訊號立即讓他響起警報。

進一步檢查，女童的雙眼微血管擴張泛紅，但沒有膿性分泌物；雙手掌心呈現不尋常的紅腫；指尖輕觸，一側的頸部淋巴結已明顯腫大；軀幹和四肢則分布部規則的紅疹。最後，左手臂的卡介苗疤痕也有明顯紅腫。

柳雱邁即以嚴肅口吻對阿嬤說，這些症狀絕非普通感冒，而是令兒科醫師高度戒備的「川崎氏症」，它是一種全身性的血管發炎，最危險的目標就是孩子的心臟。如果沒有及時診斷並治療，有可能導致心臟冠狀動脈瘤，造成一輩子的心血管後遺症，「現在，請立刻帶孩子去掛急診，一刻都不能耽誤！」

▲川崎症典型症狀。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）



柳雱邁指出，「川崎氏症」核心條件是「發燒超過5天」，不過若是典型徵兆成群出現，即便發燒未滿天也應提高警覺。典型診斷標準則有5大特徵，且須符合至少4項目：

1. 結膜充血：雙眼紅但無膿性分泌物。

2. 口腔黏膜變化：草莓舌、嘴唇乾裂、咽喉發紅。

3. 手掌與足部變化：初期紅腫，恢復期指甲邊緣脫皮。

4. 多形性紅疹：全身出現各類皮疹。

5. 頸部淋巴結腫大：單側直徑大於 1.5 公分。

6. 台灣特有徵兆：卡介苗接種處紅腫