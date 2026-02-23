高雄綠議員初選參選人酒駕遭判刑　黃偵琳道歉：做了錯誤判斷

▲民進黨高雄市議員初選參選人黃偵琳遭爆酒駕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員初選戰火正熱，不料左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟被爆出在去年1月底酒後騎乘機車上路，不僅與民眾發生擦撞傷人，酒測值更達0.33毫克。對此，黃偵琳在臉書粉專發聲表示，確實做錯了，那天晚上確實有喝了酒，卻還是選擇騎車返家，對自己的狀態做了錯誤判斷，相關司法程序她都依法面對。

根據判決指出，這起交通事故發生在去年1月28日深夜。黃偵琳當時在友人住處把酒言歡，一路喝到隔天（29日），凌晨2時20分她騎機車上路，行經三民區嫩江街與遼寧二街口時，與另一名楊姓女騎士發生碰撞車禍，導致對方慘摔擦傷。

警方到場時，發現黃偵琳身上散發陣陣酒氣，經實施酒測後，數值高達每公升0.33毫克，超過法定標準，因此依照公共危險罪嫌將她送辦。高雄地院簡易庭審理後判處她有期徒刑2月，併科罰金5000元，並未給予緩刑。

對此，黃偵琳指出，該承擔的法律責任她沒有逃避，已和當事人達成和解、完成必要處理，並表達歉意與關懷。酒後駕駛不需要被包裝，也不值得被淡化，不管理由是什麼、距離多短、自己覺得多清醒，她明白只要上路，就是把風險丟給所有用路人。這不是一句「我當時以為可以」就能帶過的事。但她更清楚，法律責任之外，還有公共責任。

黃偵琳說，身為希望爭取公共託付的人，她本該把標準放得更高，卻在公共安全的底線上失守。讓社會失望，也讓支持她的人為難，她向大家道歉。

她強調，道歉不能只停在文字，事件發生後，她對酒精與駕駛採取零容忍，只要當天有任何行程，一律不飲酒，只要涉及飲酒場合，當天絕不自行駕駛，交通由團隊統一安排代駕或叫車，並留存紀錄。

黃偵琳表示，她也會把這次錯誤轉成向善的行動，會長期投入反酒駕的志工宣導，未來在節慶圖卡上也會強化反酒駕的警語，行程中若有致詞也會提醒大家要平安回家。

「信任只能靠時間跟行動，一點一滴補回來。該承擔的，我承擔到底。該改的，我改到位。公共安全不是口號，是底線。」黃偵琳重申，往後她會用實際作為，把自己重新拉回這條底線之後。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。