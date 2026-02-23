　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

記者廖翊慈／綜合報導

中國西安23日農曆正月初七突降大雪，前一天還維持近20℃的「假春天」，24小時內氣溫驟降至零下2℃，冷暖反差劇烈，讓不少居民直呼像坐「氣溫雲霄飛車」。

據《中國天氣》報導，23日上午起，陝西西安多地出現明顯降雪，城區、北部區縣及南部山區以降雪為主，影響返程交通。氣象部門預估，中午12時至晚間8時，新城區、碑林區、蓮湖區、雁塔區、灞橋區、未央區、臨潼區、長安區、鄠邑區、周至縣、藍田縣及西咸新區部分地區降雪量可達4毫米以上，整體過程將於傍晚前後自西向東逐漸減弱。

▲西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博，下同）

▲西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博）

此次降雪來勢洶洶，部分地區小時降雪強度超過5毫米，達到氣象學所稱的「短時強降雪」標準。空港新城、未央區等地積雪在20分鐘內迅速增厚，雪花呈現團塊狀、坨狀飄落，如鵝毛般密集，場景震撼。

▲▼西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博）

▲▼西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博）

不少網友形容，「老天爺變臉比翻書還快」、「昨天像春天，今天直接入冬」、「老天爺，昨天還二十幾度呢」、「這溫度是咋了？最近不都飆到20度了嗎」、「西安兩天半經歷好幾種天氣，前天下午回來是高溫+沙塵，晚上熱的人睡不著覺（地暖），但開窗又嗆；昨天是霾；今早是大雨；現在是大雪」。多數居民更是直呼，「第一次見到西安下鵝毛大雪！」

▲▼雪色西安。（圖／翻攝自微博）

▲▼雪色西安。（圖／翻攝自微博）

▲▼雪色西安。（圖／翻攝自微博）

大雪覆蓋鐘樓、古城牆等地標建築，古意盎然的景象也在社群平台掀起討論。有網友感嘆「雪一落，西安就成了長安」，還有人形容宛如「一秒穿越千年」。適逢農曆「人日」，不少民眾將這場雪視為「瑞雪兆豐年」的好兆頭，稱是新春假期尾聲的驚喜。

氣象單位指出，24日至27日西安雲量仍偏多，天氣以多雲到陰天為主，氣溫將逐步回升。官方也提醒，降雪期間道路濕滑、能見度降低，民眾出行需注意交通安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／慟！WNBA雙冠名將猝逝　享年43歲
王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

陸2026範圍最大沙塵暴！　130城短時PM10重度以上污染

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

回應川普對等關稅違法　陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

連打三天麻將「無名指」僵了！　陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

結束過年大魚大肉　陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

陸春節票房衝破50億人民幣　連續8年破億人次進影院

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

陸2026範圍最大沙塵暴！　130城短時PM10重度以上污染

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越　三巨頭營收合計敗給寧德時代

水貝「黃金」店家稱春節營收超月銷量　他喊：忙到沒時間吃飯

回應川普對等關稅違法　陸商務部：敦促美方取消加徵單邊關稅

連打三天麻將「無名指」僵了！　陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

結束過年大魚大肉　陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

陸春節票房衝破50億人民幣　連續8年破億人次進影院

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

統計：港女嫁陸男比例增至4成

溫泉透天牛到先得！士林分署馬年聯拍開跑...塔位+女裝也來了　

股市3.3萬點助攻！　單一代銷9天連假吸300組客

快訊／慟！WNBA女籃雙冠名將驚傳辭世　布蕾斯頓享年43歲

美俄條約終止！普丁：發展核武絕對優先　強化所有軍種

中古屋跟著漲！網友炸鍋：憑什麼　專家建議比較3條件

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

股后穎崴獲利提前開獎年增逾3成　股價創高後翻黑收跌

「合作療癒」類型遊戲崛起！Steam數據揭趨勢...市場競爭激烈

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

蔡健雅4月開唱倒數！　鬆口遇「1重大挑戰」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

大陸熱門新聞

西安罕下「大雪」　居民全傻：昨天20℃

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

臨時換掉「小媽祖」　湛江媽祖連給8陰筊

清朝大官跪拜皇上先拍袖子　竟有「防暗殺」意味！

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

港府收購宏福苑　官員：優於火災前市價

結束過年大魚大肉 陸研究天吃5.54克「洋蔥」降33％肝癌風險

北京「小語種導遊」過年日薪漲至11K

陸國中生扶摔倒老人　被索賠90萬元！

連打三天麻將「無名指」僵了！ 陸醫師曝「板機指」是罪魁禍首

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

售價曝光！特斯拉新無人車「沒有方向盤」

港女嫁陸男比例增至4成

更多熱門

相關新聞

陸2026範圍最大沙塵暴！ 130城短時PM10重度以上污染

陸2026範圍最大沙塵暴！ 130城短時PM10重度以上污染

大陸2026年以來範圍最大、強度最強的沙塵暴20日至22日橫掃西北、華北及長三角等地，超過130個地級以上城市均出現PM10短時重度及以上污染。範圍所及之地先後對民眾發出健康提醒，建議民眾減少外出並加強防護。

3波全台有雨！　連假起變天

3波全台有雨！　連假起變天

冬衣別收！　可能還有冷氣團

冬衣別收！　可能還有冷氣團

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

又要放3天！　連假「雨最大」時間曝

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

關鍵字：

西安大雪氣溫驟降氣象

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面