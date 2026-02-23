西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃

記者廖翊慈／綜合報導

中國西安23日農曆正月初七突降大雪，前一天還維持近20℃的「假春天」，24小時內氣溫驟降至零下2℃，冷暖反差劇烈，讓不少居民直呼像坐「氣溫雲霄飛車」。

據《中國天氣》報導，23日上午起，陝西西安多地出現明顯降雪，城區、北部區縣及南部山區以降雪為主，影響返程交通。氣象部門預估，中午12時至晚間8時，新城區、碑林區、蓮湖區、雁塔區、灞橋區、未央區、臨潼區、長安區、鄠邑區、周至縣、藍田縣及西咸新區部分地區降雪量可達4毫米以上，整體過程將於傍晚前後自西向東逐漸減弱。

▲西安罕見下大雪。（圖／翻攝自微博，下同）

此次降雪來勢洶洶，部分地區小時降雪強度超過5毫米，達到氣象學所稱的「短時強降雪」標準。空港新城、未央區等地積雪在20分鐘內迅速增厚，雪花呈現團塊狀、坨狀飄落，如鵝毛般密集，場景震撼。

不少網友形容，「老天爺變臉比翻書還快」、「昨天像春天，今天直接入冬」、「老天爺，昨天還二十幾度呢」、「這溫度是咋了？最近不都飆到20度了嗎」、「西安兩天半經歷好幾種天氣，前天下午回來是高溫+沙塵，晚上熱的人睡不著覺（地暖），但開窗又嗆；昨天是霾；今早是大雨；現在是大雪」。多數居民更是直呼，「第一次見到西安下鵝毛大雪！」

大雪覆蓋鐘樓、古城牆等地標建築，古意盎然的景象也在社群平台掀起討論。有網友感嘆「雪一落，西安就成了長安」，還有人形容宛如「一秒穿越千年」。適逢農曆「人日」，不少民眾將這場雪視為「瑞雪兆豐年」的好兆頭，稱是新春假期尾聲的驚喜。

氣象單位指出，24日至27日西安雲量仍偏多，天氣以多雲到陰天為主，氣溫將逐步回升。官方也提醒，降雪期間道路濕滑、能見度降低，民眾出行需注意交通安全。