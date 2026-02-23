蘭陽女中禁訂外食！開學前才通知家長炸鍋...校方急拋配套滅火

▲蘭陽女中這學期禁訂外食，在開學日即引炸鍋。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

今（23）日開學日，國立蘭陽女中卻因「禁止學生外訂便當」引發家長強烈反彈。昨晚消息於社群平台傳開後，數百名家長湧入留言，痛批校方溝通草率、配套不足，甚至質疑政策「自肥福利社」，要求教職員應比照辦理，不得享有外送特權。

憂心「午餐荒」，家長反映，校方取消午餐代訂並禁止外送，學生僅剩「自備便當」或「福利社購買」兩種選擇。家長質疑福利社供餐數量與營養分量難以滿足1千500名學生，且擔心學生為了搶購午餐被迫提前下課購買，影響受教權。更有家長怒批，校方直到開學前夕才正式通知，令家庭措手不及，「難道要孩子每天擔心搶不到飯吃？」

而蘭陽女中今日上午召開緊急會議。校方解釋，取消代訂主因是食安規範嚴格，合作店家需按規定留樣化驗，但因訂購數量零星（全校僅約200人登記），導致廠商利潤低、無合作意願。

校長強調，寒假前已向學生預告，並非臨時起意。針對家長疑慮，校方提出以下配套：

增加品項與數量： 福利社已備足熟食、飯糰及三明治，確保數量足以供應全校需求。

設備升級： 未來將增設烹煮設備，供應現煮湯麵等熱食。

持續溝通： 後續不排除評估各種可行供餐方案，以照顧學生權益為優先。

儘管校方極力滅火，仍有部分家長對比宜中、宜商等校作法，認為管理應兼顧公平性與彈性。這場「午餐風波」如何收場，仍考驗校方的行政溝通智慧。