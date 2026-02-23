買F-16戰機、舊軍艦沒用？　美學者：既得利益團體大賺

▲專家認為，中國未來數年成功入侵台灣的可能性相當高。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）20日發文，分析中國大陸對台灣動武的可能性、台灣防禦準備，以及美國在此情境下可以採取的應對選項。他在文中稱，儘管台灣有採購刺針飛彈等武器，但無論台美，既得利益團體透過交易F-16等武器獲利頗豐，然而這些武器面對解放軍猛烈火力幾乎是毫無用武之地。

中國未來數年成功犯台 可能性相當高

高德斯坦認為，若從中國軍事能力這方面客觀來看，未來幾年中國成功入侵台灣的可能性相當高，解放軍數十年來始終聚焦於此一情境，而行動關鍵在於地理鄰近性與意願。

台灣距離中國海岸僅約160 公里，解放軍能動員包含三軍、海警及武裝警察在內的所有力量，也可利用彈道飛彈、巡弋飛彈、無人機甚至遠程火箭炮對台灣發動打擊行動，其空軍也已準備好使用滑翔炸彈等彈藥進行精確打擊。在台灣遭受空中猛烈攻勢之際，中國可能部署大量直升機及運輸機，把數萬名特種部隊與傘兵送至台灣防線後方。

而這些可能在幾乎沒有預警的狀態下進行，憑藉中國先進的基礎設施與全球最大、最高效的港口，其入侵部隊可能在短短幾天內就能做好準備。

高德斯坦還說，台灣防衛守軍無法確定中國登陸地點，也難以區分主力部隊與佯攻兵力，相較於外界想像的「堡壘」，台灣因長期國防預算偏低且生活品質高，防禦顯得相對薄弱。

攻台代價慘痛 中國如何權衡？

高德斯坦指出，中國若選擇入侵或以武力脅迫台灣，無疑將付出慘痛代價，包括數十萬人傷亡、可能持續數月甚至數年的拉鋸戰、類似俄羅斯入侵烏克蘭後的國際外交經濟孤立。但歷史證明，中國為了維護領土完整，向來願意冒極大風險。

北京政府在台灣議題上的立場，自1949年以來幾乎沒有改變，且台灣一直是美中關係改善的核心障礙。美中1979年建交的前提，正是美國必須從台灣撤出軍隊（含核武），韓戰經驗也顯示，中國會為了將敵對力量阻擋在邊境之外不惜一戰，並且在必要時願意直接與美國對抗。

高德斯坦表示，日本1895年至1945年對台灣的占領，讓台灣問題與中國民族主義緊密相連，台灣的復興被視為糾正中國歷史上所受不公的最終象徵。此種強烈民族情緒可能促使北京在台灣問題上承擔重大風險。

台灣防禦地理環境迷思與軍事劣勢

不少觀察家認為，中國犯台行動很可能以失敗告終，甚至美國介入可能成功。但高德斯坦認為，這些論點既缺乏基本基礎，也缺乏細緻考量。

後勤差距顯著：一旦美中因為台灣問題爆發戰爭，中國補給線僅100至200英里，而美國則需跨越5000至8000英里，這中間的後勤補給存在巨大差距。

封鎖脆弱性：台灣極易受到海上封鎖影響，不像烏克蘭有與北約國家接壤的陸路邊界便於物資補給。

地理環境誤解：台灣海峽水深普遍不足100公尺，不利於潛艇操作，且可佈設水雷阻止美國及盟軍的潛艦接近中國兩棲艦隊。雖然台灣東部多山宛如天然堡壘，但山脈位在島嶼東側，中國不太可能從東部發動進攻，因為其他路線更合理，且解放軍擁有山地作戰能力。

戰爭型態演變：中國深知台灣地理環境不利於裝甲機動作戰的狀況，並已據此發展出相應的作戰教條，著重於基本步兵戰術、城市作戰、空中力量以及無人機的運用。

為何台灣對兩岸戰爭準備不足？

高德斯坦提到，台灣在過去這些年砸錢進行不錯的投資，包括採購刺針（Stingers）與標槍（Javelins）等非對稱武器，但整體防衛前景仍不樂觀。台北與華盛頓的既得利益團體透過交易F-16戰機或老舊美國巡防艦等的武器，獲利頗豐，但這些武器在解放軍猛烈火力面前幾乎毫無用武之地。

跑道被摧毀，戰機無法起飛，台灣海軍大多數艦艇則可能在港內就被擊毀或受困港口。台灣部分軍備項目，無論是建造潛水艇、大型兩棲艦艇還是反潛機，都難以用任何連貫的戰略解釋來解釋。此外，台灣長期偏重海空軍精英軍種，忽視地面部隊數十年，目前不清楚陸基機動反艦飛彈的部署是否有效。

高德斯坦直言，更根本的問題在於台灣一直抗拒全面軍事化，儘管有些聲音提倡「全社會韌性」，領導層似乎寄望於中國不敢進攻或美國會在關鍵時刻派兵馳援，但這兩種假設都缺乏充分依據。

高德斯坦還說，台灣人民不願對島嶼進行大規模軍事強化，這完全可以理解，其中一個相對簡單、成本較低的改善方案就是重整後備軍人訓練，藉此增強部隊戰鬥力。但面對僅百里之遙、正在崛起的超級大國中國，台灣社會似乎缺乏意願採取真正有效防禦所需的軍事化程度。