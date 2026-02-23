　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

買F-16戰機、舊軍艦沒用？　美學者：既得利益團體大賺

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲專家認為，中國未來數年成功入侵台灣的可能性相當高。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）20日發文，分析中國大陸對台灣動武的可能性、台灣防禦準備，以及美國在此情境下可以採取的應對選項。他在文中稱，儘管台灣有採購刺針飛彈等武器，但無論台美，既得利益團體透過交易F-16等武器獲利頗豐，然而這些武器面對解放軍猛烈火力幾乎是毫無用武之地。

中國未來數年成功犯台　可能性相當高

高德斯坦認為，若從中國軍事能力這方面客觀來看，未來幾年中國成功入侵台灣的可能性相當高，解放軍數十年來始終聚焦於此一情境，而行動關鍵在於地理鄰近性與意願。

台灣距離中國海岸僅約160 公里，解放軍能動員包含三軍、海警及武裝警察在內的所有力量，也可利用彈道飛彈、巡弋飛彈、無人機甚至遠程火箭炮對台灣發動打擊行動，其空軍也已準備好使用滑翔炸彈等彈藥進行精確打擊。在台灣遭受空中猛烈攻勢之際，中國可能部署大量直升機及運輸機，把數萬名特種部隊與傘兵送至台灣防線後方。

而這些可能在幾乎沒有預警的狀態下進行，憑藉中國先進的基礎設施與全球最大、最高效的港口，其入侵部隊可能在短短幾天內就能做好準備。

高德斯坦還說，台灣防衛守軍無法確定中國登陸地點，也難以區分主力部隊與佯攻兵力，相較於外界想像的「堡壘」，台灣因長期國防預算偏低且生活品質高，防禦顯得相對薄弱。

攻台代價慘痛　中國如何權衡？

高德斯坦指出，中國若選擇入侵或以武力脅迫台灣，無疑將付出慘痛代價，包括數十萬人傷亡、可能持續數月甚至數年的拉鋸戰、類似俄羅斯入侵烏克蘭後的國際外交經濟孤立。但歷史證明，中國為了維護領土完整，向來願意冒極大風險。

北京政府在台灣議題上的立場，自1949年以來幾乎沒有改變，且台灣一直是美中關係改善的核心障礙。美中1979年建交的前提，正是美國必須從台灣撤出軍隊（含核武），韓戰經驗也顯示，中國會為了將敵對力量阻擋在邊境之外不惜一戰，並且在必要時願意直接與美國對抗。

高德斯坦表示，日本1895年至1945年對台灣的占領，讓台灣問題與中國民族主義緊密相連，台灣的復興被視為糾正中國歷史上所受不公的最終象徵。此種強烈民族情緒可能促使北京在台灣問題上承擔重大風險。

台灣防禦地理環境迷思與軍事劣勢

不少觀察家認為，中國犯台行動很可能以失敗告終，甚至美國介入可能成功。但高德斯坦認為，這些論點既缺乏基本基礎，也缺乏細緻考量。

後勤差距顯著：一旦美中因為台灣問題爆發戰爭，中國補給線僅100至200英里，而美國則需跨越5000至8000英里，這中間的後勤補給存在巨大差距。

封鎖脆弱性：台灣極易受到海上封鎖影響，不像烏克蘭有與北約國家接壤的陸路邊界便於物資補給。

地理環境誤解：台灣海峽水深普遍不足100公尺，不利於潛艇操作，且可佈設水雷阻止美國及盟軍的潛艦接近中國兩棲艦隊。雖然台灣東部多山宛如天然堡壘，但山脈位在島嶼東側，中國不太可能從東部發動進攻，因為其他路線更合理，且解放軍擁有山地作戰能力。

戰爭型態演變：中國深知台灣地理環境不利於裝甲機動作戰的狀況，並已據此發展出相應的作戰教條，著重於基本步兵戰術、城市作戰、空中力量以及無人機的運用。

為何台灣對兩岸戰爭準備不足？

高德斯坦提到，台灣在過去這些年砸錢進行不錯的投資，包括採購刺針（Stingers）與標槍（Javelins）等非對稱武器，但整體防衛前景仍不樂觀。台北與華盛頓的既得利益團體透過交易F-16戰機或老舊美國巡防艦等的武器，獲利頗豐，但這些武器在解放軍猛烈火力面前幾乎毫無用武之地。

跑道被摧毀，戰機無法起飛，台灣海軍大多數艦艇則可能在港內就被擊毀或受困港口。台灣部分軍備項目，無論是建造潛水艇、大型兩棲艦艇還是反潛機，都難以用任何連貫的戰略解釋來解釋。此外，台灣長期偏重海空軍精英軍種，忽視地面部隊數十年，目前不清楚陸基機動反艦飛彈的部署是否有效。

高德斯坦直言，更根本的問題在於台灣一直抗拒全面軍事化，儘管有些聲音提倡「全社會韌性」，領導層似乎寄望於中國不敢進攻或美國會在關鍵時刻派兵馳援，但這兩種假設都缺乏充分依據。

高德斯坦還說，台灣人民不願對島嶼進行大規模軍事強化，這完全可以理解，其中一個相對簡單、成本較低的改善方案就是重整後備軍人訓練，藉此增強部隊戰鬥力。但面對僅百里之遙、正在崛起的超級大國中國，台灣社會似乎缺乏意願採取真正有效防禦所需的軍事化程度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星
台灣火球男又被注意了！WBC官網點名11新星
西安罕見下「鵝毛大雪」　居民全傻眼：老天爺，昨天還20多℃
情纏8年…王心恬罕談男友姚元浩！　「凍第二次卵」預計生2胎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美名醫伸狼爪！扯掉衛生棉「指侵生理期女病患」　噁稱：妳很好

晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星

買F-16戰機、舊軍艦沒用？　美學者：既得利益團體大賺

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

快訊／美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

川普關稅被推翻！紐時揭「亞洲4國陷入兩難」　台灣影響不大

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

美名醫伸狼爪！扯掉衛生棉「指侵生理期女病患」　噁稱：妳很好

晴空塔受困5小時「尿急怎麼辦？」　日本電梯角落1物是救星

買F-16戰機、舊軍艦沒用？　美學者：既得利益團體大賺

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

快訊／美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美對台軍售有變數！傳延至4月「內容恐大砍」　關鍵全看川習會

川普關稅被推翻！紐時揭「亞洲4國陷入兩難」　台灣影響不大

末日景象曝光！　智利油罐車爆炸「地獄火海」攀噬1公里高空

川普權衡對伊朗動武　紐時：伊朗恐指使代理勢力「發動恐攻」

MBA女碩士「全裸陳屍男友家」！印度男殘忍虐殺　還想施黑魔法召魂

民眾黨嘉義新春大合體　柯文哲開金嗓高歌《世界第一等》

股后穎崴獲利提前開獎年增逾3成　股價創高後翻黑收跌

「合作療癒」類型遊戲崛起！Steam數據揭趨勢...市場競爭激烈

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

蔡健雅4月開唱倒數！　鬆口遇「1重大挑戰」

清廉排名衝全球第24名！廉政署交棒謝名冠　法務部長提4挑戰

木星砸7位數開水晶咖啡廳！　攜男友築夢「思考3天就衝」遭網酸正面看待

去動物園刮刮樂「抽到蟑螂標本」　市價曝光「每日限量」

韓女團赴日巡演「老闆爆持毒遭逮」！　飯店房內搜出古柯鹼、大麻

新春團拜！王惠美任內最後一次主持　感性謝鄉親「做對的事」

鄭志偉投資股票曾失利　我買台積電還輸咧XD

國際熱門新聞

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

即／美海關：自24日起停收「非法川普關稅」

即／全球頭號毒梟遭擊斃　墨西哥陷動亂

快訊／東京晴空塔電梯急停！20多人受困

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

闖川普海湖莊園遭擊斃　21歲嫌身分曝光

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

救命心臟被乾冰凍傷！　2歲童移植亡

澤倫斯基：普丁已發動第3次世界大戰

美男持霰彈槍闖海湖莊園　遭特勤人員擊斃

警察變毒梟　斬首24警「美懸賞4.8億」抓人

更多熱門

相關新聞

即／美海關：自24日起停收「非法川普關稅」

即／美海關：自24日起停收「非法川普關稅」

美國海關及邊境保衛局（CBP）宣布，將從美東時間24日凌晨12時01分起（台灣時間24日中午12時01分）起，正式停止徵收先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所課徵的關稅。此舉是在美國最高法院判定該稅項違法的三天後，官方正式作出的回應。

美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美對台軍售傳延至4月　清單、規模恐大洗牌

美對台軍售傳延至4月　清單、規模恐大洗牌

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

全美多州緊急狀態　上萬航班延誤取消

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

闖海湖莊園遭擊斃　21歲槍手竟是死忠川粉

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

館長下跪！求讓486先生捐3億元

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面