開工日「員工還在旅遊」叫不回來！老闆急PO公告：228結束再開店

記者施怡妏／綜合報導

春節9天連假結束，今（2／23）天開啟馬年第一天開工日，一轉眼就要面對鬧鐘響起的早晨，就有網友貼出某店家的公告，老闆無奈嘆，因為員工各自出國旅遊「叫不回來」，乾脆宣布從除夕一路休息到228連假結束，直到3月2日星期一才恢復正常營業。貼文曝光，釣出老闆本人回覆。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，店家門口貼著一張公告，寫著「由於員工各自旅遊叫不回來，本店決定由除夕休息至228連假結束，3月2號星期一正常營業，造成不便請見諒。」原PO看了超羨慕，直呼「幸福企業！」

貼文曝光，超過9千名網友按讚，「員工：由於我們各自旅遊放假放太久，老闆3月1日決定結束營業，謝謝大家」、「幸福企業很棒」、「會不會公司早就人去樓空了」、「應該是大部分員工2/23-26都請假，所以無法營業」、「跟我女兒一樣，現在還在賴床」、「想知道哪間店！這麼棒的企業應該要支持啊」。

除了羨慕員工能放長假，也有不少人把焦點放在公告排版上，「這個字體真的強迫症會牙起來！」「為什麼字體跑來跑去」、「字體怎麼了？只有我沒感覺嗎」、「美編是不是也放假了」、「天啊，他那個缺字真的是...」、「逗點點中間，發瘋」。

貼文意外釣出老闆留言，「不好意思各位，因為本人電腦白癡，公告單純提醒客人，沒有專業排版設計，讓各位牙起來實屬意外～～祝大家馬年行大運，工作順利^_^馬上牙起來，馬上得第一」，並透露自己也訂了機票，打算好好出國玩樂。