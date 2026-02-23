新北誰出線？不排斥與黃國昌全民調決勝負　李四川：給黨部決定

▲李四川出席台北市議會新春團拜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今（23日）表示，在藍白合作的過程中，有些事情會不符合民眾黨最大利益，但為了大局，他願意做一些相關處理，「但有時我就看不懂，你們（國民黨）在幹嘛，當然我話只講到這裡，還是要尊重國民黨黨內的民主程序。」台北市副市長李四川將於本月底辭職，並在三月回到新北市爭取新北市長提名。被問到是否支持用全民調跟黃國昌決勝負？李四川今（23日）回應，這就交給黨部決定。

李四川今日出席台北市府開工團拜，被問到會不會捨不得台北市府團隊同仁？李四川先是祝大家馬年行大運，接著提到自己已經提辭呈，怎麼核定就要看市長。不過，李四川也說，不管未來到哪裡，台北市政府還是他的娘家，就算如果未來到了新北市，自己對雙北的建設也會提供很多建議或點子。

至於藍白新北市長人選是否支持用全民調來決定勝負？李四川說，這就交給黨部決定。

李四川稍早更回新工處拜年。他說明，新工處每年都有團拜，就是以前退休的所有老同事、老長官都會回來。因新工處所有的職位他都做過，從助工員一直當到處長，「新工處就好像是我的家一樣」，所以每年都會回新工處參與團拜。