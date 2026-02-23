北市當街「斧頭廢掌」！投資慘賠疑遭設局　男右手被壓地一直剁

▲盧星樵持斧頭當街壓制被害人，朝被害人右手掌猛砍數十下企圖斷掌。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子盧星樵懷疑林姓友人設局投資虧損300多萬元，1月間以還錢為由約出友人，由同夥噴射辣椒水後，盧男持斧頭朝友人猛力揮砍，友人逃命時不慎絆倒，被盧男追上先砍大腿，接著右手又被壓著一直猛剁數十下，所幸路人見狀報警，友人被緊急送醫救回右手掌。台北地檢署23日依重傷害未遂起訴盧星樵，另正追查同夥下落。

起訴指出，盧星樵因在2025年3、4月間投資虛擬貨幣虧損300多萬元，為了支應生活開銷，向林姓友人借款20萬元，之後輾轉得知賠錢投資可能就是林姓友人設局，盧男因此約了綽號「阿翰」(又稱「凱凱」)的同夥，要一起去教訓林男。

▲警方查扣盧星樵行兇用斧頭。（資料照／記者張君豪翻攝）

盧星樵在2025年1月17日約林男晚上到台北市大安區濟南路三段見面，再以取款為由，把林男騙到座車旁，由同夥持開山刀下車，朝林男眼睛噴射辣椒水，盧男趁勢從駕駛座拿出斧頭猛力揮砍，林男企圖逃離但半路跌倒，盧男追上壓制猛砍一陣後逃離，隨即到附近派出所投案。

受害的林男提告指出，盧男當時「壓著我的手一直剁」，檢察官勘驗現場監視錄影畫面，盧男確實持斧頭對著被害人右手掌連續砍剁至少數十下才起身離去，顯然有廢去被害人右手掌的意圖，還好當下沒有造成骨肉斷裂，緊急送醫救治防止惡化，因此認為盧男涉犯重傷害未遂罪嫌，且事後不願透露逃走的「阿翰」身分，沒有真心悔悟，請法院不要因盧男投案而減輕其刑。