快訊／曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德今（23日）邀請五院院長舉行新春茶敘。立法院長韓國瑜表示，他邀請賴清德親自到立法院來跟立法委員以及全國同胞做說明，當前中華民國的處境，各種內外之間大家憂心的問題，而賴欣然接受，願意來立法院做國情報告，待三個黨團都同意之後，立法院就正式行文邀請總統來立法院做國情報告，在方式上將會採取「統問統答」。

▲立法院長韓國瑜23日與總統茶敘後，在立法院說明會中情況。（圖／記者陳煥丞攝）

賴清德23日與行政院長卓榮泰、韓國瑜、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲長，以及監察院代理院長李鴻鈞等五院長舉行新春茶敘，茶敘於中午12時前結束，韓國瑜返回立法院後，說明茶會狀況。

韓國瑜表示，這個茶敘達到2個基本目的：第一、總統跟五院院長間互道新年快樂，且集體向全國同胞來拜年，「我想這是樹立一個典範」，讓大家覺得，在政壇即使是高度攻防、高度衝突的時候，還是有溫暖人性的一面，「我覺得今天應該是一個非常好的示範，也是樹立一個將來一個很好的一個慣例」。

韓國瑜說，第二、當前立法院之間有很多法律案、預算案，總統跟行政院長以及其他幾個院長都非常關切，特別是中央政府總預算及特別軍購預算，所以他也建議總統，遇到任何問題，應該善用智慧、耐心，可以考慮到「化」這個字，把它化解，很多的衝突、誤會把它化解，特別是不愉快的朝野之間的氛圍。

接著，韓國瑜透露，他邀請賴清德親自到立法院來跟立法委員以及全國同胞做說明，當前中華民國的處境，各種內外之間大家憂心的問題，還有總統希望立法院在下一個會期能夠解決的問題，一併跟立法院及國民同胞來說明。

「賴清德總統欣然接受，願意來立法院做國情報告。」韓國瑜說，所以他也會根據賴清德意願，向三個政黨的黨團提出說明，大家達成共識；待三個黨團都同意之後，立法院就正式行文邀請總統來立法院做國情報告，在方式上將會採取「統問統答」，這基本的禮遇，立法院一定會特別重視。

韓國瑜表示，「未來，我們也特別期盼新的一年，大家所有的院、部會所有的人，各行各業大家群策群力，一起團結起來，讓馬年，台灣一樣充滿了希望，也充滿了樂觀，也打拼一個非常好的成績單，讓國人同胞大家安心。我想這是今天總統以及五院院長大家共同所期盼的，在這裡跟大家一併的說明」。