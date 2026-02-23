「橘色惡魔」121期校友樂團3月訪台！　3場演出時間、地點看這裡

▲日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友樂團，為感謝台灣在15年前311大地震的溫暖援助，今年3月自發性籌畫訪台交流。（圖／文化總會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友樂團，為感謝台灣在15年前311大地震的溫暖援助，今年3月自發性籌畫訪台交流。主辦單位文化總會今（23）日公布最新行程，感謝嘉義縣政府的邀約，橘色惡魔121期將於3月10日晚間赴2026台灣燈會《光躍台灣・點亮嘉義》主舞台演出，隔日上午再於台北圓山飯店舉辦快閃表演，重現橘色魅力。

文總表示，橘色惡魔121期此行將赴台北市立建國中學，與榮獲「2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍」的建中樂旗聯隊進行跨國交流，以學長姊的身分經驗分享，不僅將揭秘橘色惡魔的招牌「62.5公分精準步伐」，也會針對建中樂旗聯隊的演奏給予建議，更有台日合奏、互相回饋的安排，一起傳達對音樂的熱情。

3月10日晚間6點，橘色惡魔121期將於《光躍台灣・點亮嘉義》主舞台演出，帶來多首精彩曲目；3月11日上午10點，則是睽違4年後再度於台北圓山飯店大廳舉辦快閃表演，喚醒當年的青春回憶；同日晚間登上台北表演藝術中心大劇院，舉辦「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」2026來台音樂會，本次演出也特別為台灣粉絲準備紀念曲目。

部長熊谷同學表示，能夠再次與並肩奮鬥三年的夥伴攜手登台，內心感到無比喜悅。她坦言，直到重新投入練習後才發現，成員們各自有不同想法，加上平時難以相聚，要整合大家的意見並不容易。她也再次感謝台灣為他們準備如此珍貴的舞台，「我們會帶著滿滿的謝意，與夥伴一起全力以赴，希望為大家帶來一場充滿笑容與歡樂的演出」。

回顧過往，橘色惡魔121期於2022年首次來台，成為史上第一個登上台灣國慶大會舞台的國外表演團體，在台掀起熱烈迴響。隔年再度受邀訪台，在高雄夢時代、台北西門町舉辦盛大的踩街遊行之外，更首度登上國家音樂廳舞台舉辦單獨售票音樂會。時隔近3年，26名學長姊以校友樂團名義再度集結來台，向一路支持他們的台灣粉絲表達感謝，期盼用音樂延續台日情誼，再次帶來微笑滿滿、活力滿滿、夢想滿滿的演出。