年假結束開學首日！花蓮警方出動80名警力　交通疏導維安

▲開學首日，花蓮警方結合學校教師、志工，協助學校於校園周邊執行交通疏導勤務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應2月23日開學日，為維護學生上、放學安全，花蓮縣警察局特別要求各單位共近80名警力在開學的第一天除同步強化開學日安全維護勤務作為，結合學校教師、志工，協助學校於校園周邊執行交通疏導、守望等勤務，營造學生開心、家長放心、學校安心的學習環境，共同守護學生通學安全。

另少年警察隊為防止學生因不諳法令誤觸法網造成遺憾，配合各校「友善校園週」活動規劃一連串的法治宣導活動，針對「網路交友」、「反詐騙違法打工」、「反黑」、「反霸凌」、「反毒」、「校園安全」等議題至各級學校宣導，預期對灌輸學生正確法律知識及觀念有莫大幫助。

開學日適逢中山橋施工期間，影響周邊學校計有5校（花蓮高中、花蓮女中、花崗國中、北濱國小、明禮國小），警方除交通顛峰時段派員交通疏導也透過警察廣播電臺宣導，呼籲用路人盡量避開中山橋及海岸路，改道走市區道路進入學區（府前路、中正路、中華路、林森路、和平路、重慶路）。

花蓮縣警察局局長范織坤表示，秉持「以專業為本、以科技為翼、以社區為力、以韌性為盾」之治安治理理念，持續深化青少年及婦幼安全維護工作，少年隊及各分局在既有勤（業）務基礎上，發揮警察專業核心能力，結合科技工具與社區網絡力量，全面強化校園內外安全防護機制。

