地方 地方焦點

赤崁曙光迎新篇成功國小新校舍啟用　黃偉哲：讓孩子安心學習、成功起飛

▲成功國小舉行「回家儀式」，正式啟用新建校舍，重返赤崁核心園區，市長黃偉哲出席揭幕典禮，與師生共同見證校史重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

▲成功國小舉行「回家儀式」，正式啟用新建校舍，重返赤崁核心園區，市長黃偉哲出席揭幕典禮，與師生共同見證校史重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


配合「赤崁文化園區」整建工程，成功國小自107學年度起借用文賢國中校舍上課，歷經多年等待，23日適逢114學年度第二學期開學首日，學校舉行溫馨隆重的「回家儀式」，正式啟用新建校舍。台南市長黃偉哲在教育局長鄭新輝陪同下出席揭幕，與全校師生共同見證重返赤崁核心園區的重要時刻，為校史寫下嶄新篇章。

▲成功國小舉行「回家儀式」，正式啟用新建校舍，重返赤崁核心園區，市長黃偉哲出席揭幕典禮，與師生共同見證校史重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，成功國小校舍重建可說「千呼萬喚始出來」，過程一波三折，施工期間因發現歷史遺構及工程問題導致工期延宕，讓師生與家長備感煎熬。甚至有學生從入學第一年就借校上課，直到六年級畢業，才趕上在新校舍活動中心舉辦畢業典禮，令人感慨。如今校舍終於完工啟用，象徵努力沒有白費。


黃偉哲指出，成功國小座落於赤崁文化園區，擁有深厚歷史文化底蘊。本次校園設計以「赤崁曙光」為理念，融合現代建築語彙與歷史場域意象，新舊對話、傳承與創新並存，讓孩子在文化沃土中學習成長。


適逢開學首日，黃偉哲也勉勵學生儘速收心，迎接新學期挑戰。他強調，市府在財政壓力下仍優先投資教育，配合中央「生生有平板」政策，再加碼投入2億7千萬元經費，推動數位與AI教育，讓學生提早接軌科技浪潮，不被時代拋下。

▲成功國小舉行「回家儀式」，正式啟用新建校舍，重返赤崁核心園區，市長黃偉哲出席揭幕典禮，與師生共同見證校史重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）
未來成功國小將發展AR教學課程，結合校園下方清代台灣縣署重要遺構，透過數位科技讓學生「看見」腳下歷史。黃偉哲也親自體驗VR設備，並發放新年小提燈，祝福孩子們新學期順利，現場氣氛溫馨熱絡。


教育局指出，除新校舍啟用外，成功國小與玉山銀行合作興建的第200座玉山圖書館預計3月底前落成，學生活動中心亦將於今年完工，校園機能逐步到位。揭幕儀式中，與會貴賓共同開啟「成功之門」，資深校友牽著學弟妹步入新校園，象徵薪火相傳、世代接力。

▲成功國小舉行「回家儀式」，正式啟用新建校舍，重返赤崁核心園區，市長黃偉哲出席揭幕典禮，與師生共同見證校史重要時刻。（記者林東良翻攝，下同）
包括議長邱莉莉及多位民意代表到場祝賀，共同見證成功國小歷經遷校、等待與重建後，終於在赤崁晨光中重新啟航。

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

魏嘉賢宣布選花蓮縣長　陳培瑜喊話：別成傅崐萁傀儡！花蓮人受夠了

只有爸爸不知道的事

