祥獅獻瑞迎新歲！花蓮縣府春節團拜　凝聚團隊士氣共展新局

▲花蓮縣政府舉辦「花蓮縣政府暨115年春節員工團拜」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今日上午舉辦「花蓮縣政府暨115年春節員工團拜」，由洄瀾境民俗文化龍獅戰鼓團帶來氣勢磅礡的祥獅獻瑞與戰鼓演出，為新春揭開熱鬧序幕。縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、秘書長饒忠及各局處首長齊聚一堂，向全體同仁拜年賀喜，並祈願新的一年花蓮風調雨順、百業興隆、縣政昌隆。

徐榛蔚表示，新春伊始，首先向縣府大家庭的每一位同仁拜個晚年，感謝大家以滿滿的活力迎接新的一年。縣府每位同仁都是推動縣政不可或缺的重要力量，無論在幕前或幕後，同仁的投入與付出都值得高度肯定。她特別感謝在春節期間堅守崗位的警察局、消防局及縣府同仁，這份責任與使命感，正是縣政持續向前的重要基石。她勉勵全體同仁彼此支持、持續精進，共同打造更有效率、更有溫度的行政團隊。

徐榛蔚指出，面對國際局勢與整體環境的快速變化，越是動盪的時刻，行政團隊越要穩住心、站穩腳步。唯有保持專業、理性與定力，才能帶給鄉親安定與信心。花蓮擁有最珍貴的好山好水與深厚人文底蘊，是縣府推動各項建設與政策的堅實基礎。新的一年，期勉所有同仁持續堅守崗位、各司其職，以更周延的服務與更積極的行動，陪伴花蓮穩健向前。

活動在溫馨與歡樂的氣氛中圓滿落幕，徐榛蔚最後向全體同仁致上新春祝福，祝願大家新年快樂、身體健康、工作順利，並期盼縣府團隊在新的一年持續攜手努力，共同迎向花蓮更美好的未來。