開學首日拚防疫　黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

▲台南市長黃偉哲前往新民國小迎接學生開學，宣導校園防疫與健康觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



寒假結束，新學期正式展開。台南市長黃偉哲23日一早偕同教育局長鄭新輝前往新民國小迎接學生返校，除關心校園防疫整備，也視察周邊交通安全執行情形，強調健康與安全是學習的第一步。



黃偉哲市長在校園內與學生熱情互動，以生動問答方式宣導腸病毒、流感及登革熱防治重點，提醒勤洗手、必要時配戴口罩、接種疫苗與維持良好衛生習慣等觀念。現場氣氛輕鬆熱絡，孩子們踴躍回應，在笑聲中把防疫知識牢牢記住。



針對登革熱防治，黃偉哲指出，去年10月底台南曾出現3例本土病例，市府即時啟動疫調、化學防治及環境整頓，成功阻斷疫情擴散。不過寒假期間民眾出國旅遊與探親頻繁，境外移入風險仍在，防疫工作不能鬆懈。市府持續推動「巡、倒、清、刷」病媒蚊孳清行動，加密高風險區巡檢與衛教宣導，提醒師生落實自主健康監測。



此外，寒假與春節期間聚會活動多、人流往來頻繁，腸病毒、流感與病毒性腸胃炎傳播風險也隨之升高。市府要求各校強化環境整備、防疫物資補充與健康監測，鼓勵疫苗接種，從源頭提升保護力。



交通安全方面，黃偉哲也向親師生及用路人宣導「車輛慢看停、行人安全行」觀念，提醒駕駛人減速禮讓。鄭新輝則強調，上下學務必遵守交通號誌，過馬路停看聽；騎乘自行車或微型電動二輪車應戴安全帽、不逆向、不闖紅燈；切勿無照騎乘機車，並注意大型車視線死角，落實防禦駕駛觀念，從日常養成正確交通習慣。



新民國小校長黃耿鐘表示，校方長期重視交通安全、防疫教育與品德培養，透過導護老師與志工團隊守護學童通學動線，並落實登革熱孳清與正確洗手宣導。感謝市府在開學前完成各項防疫督導與協助，未來將持續與社區合作，營造健康、安全、安心的學習環境。



新學期鐘聲響起，從教室到校門口，從洗手台到路口紅綠燈，防疫與安全不只是口號，而是每天都要做到的日常功課。市府與校園攜手，把守護做在前面，讓孩子安心上學、平安回家。