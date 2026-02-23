台美貿易協定白談了？　傅崐萁預告：明討論支持台灣產業的戰略

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者周宸亘攝）

美國最高法院判決川普的「對等關稅」違法無效後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，使得全球金融不確定性再起，連帶影響台美關稅協議是否送立院審查，朝野後續攻防受矚目。對此，國民黨團總召傅崐萁今（23日）受訪時稱川普是「大帝」，美國最高法院否定對等關稅後「全世界都在重啟談判」；他說，明天立院黨團與黨中央實務研討會之後，將討論台美經貿議題及支持台灣產業的戰略，之後會對外說明。

傅崐萁痛批，賴清德總統搶第一時間舔美，在美國最高法院宣判之前搶著簽約，不只讓台積電生態系送走，包括對美5000億投資、美豬、美牛內臟進口等，現在面對川普大帝15%疊加關稅，民進黨政府完全沒有回應；台美貿易協議是否送立院，政院也三緘其口，到現在沒有給國會清楚輪廓，不知道要如何協助台灣產業及對美談判。

傅崐萁認為，川普關稅遭判違法是「大帝執政以來最大挫敗！」相較台灣的最大競爭對手，台灣被美疊加15%關稅，日、韓有與美國都有相關協議或FTA，但台灣卻沒有貿易架構基礎合約，相對台灣傳產的工具機都面臨相當大考驗，但執政黨目前沒有任何版本因應，經過詢問立院方面，也沒有聽到行政院要將台美貿易協議送審的消息。

傅崐萁說，台美貿易協議與1.25兆元軍購特別預算攸關台灣產業、國家安全及民眾福祉，行政院應盡快向立法院及社會公開相關細節，讓國人清楚了解，避免政策黑箱化。他表示，明天在經過立院黨團與黨中央實務研討會之後，將討論台美經貿議題及支持台灣產業的戰略，之後會對外說明。

