民進黨團幹部改選！　蔡其昌、柯建銘總召大戰預計明10:30開打

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期明天開議，民進黨團幹部改選引發外界關注，黨團今（23日）正式發出開會通知，祭出「強制動員令」要求全員出席明日上午10時30分的黨團會議。由於本屆總召選舉罕見出現競爭局面，由立委蔡其昌挑戰現任總召柯建銘，結果預計明日揭曉；此外，會議也將一併處理新會期施政總質詢及委員參加委員會等重要議程。

民進黨團三長即將改選，根據民進黨團組織規程規定，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者，為當然候選人。其中，現任總召柯建銘已表態尋求連任，而新潮流立委蔡其昌也已報名挑戰總召一職。幹事長無人登記參選，書記長則僅現任副幹事長范雲登記。

▼民進黨立委蔡其昌。（資料照／翻攝自Threads／蔡其昌）

民進黨團今（23日）早11時許發開會通知給黨團成員們，函請出席第11屆第5會期第1次黨團會議。會議從24日上午10時30分起，地點則是立法院群賢101會議室。

會議內容有2點，分別為「施政總質詢相關事宜」以及「委員登記參加委員會相關事宜」。文末也備註，「本次會議強制動員」。民進黨團幹部預計於明日黨團大會出爐。

此外，民進黨團也針對24日的第5會期第1次會議發布甲級強制動員令，動員事由為，「2／24（二）第一次會議，會議議程確定及行政院長進行報告並質詢」。動員時間從上午9時30分至解除動員止。動員地點為議場。

▼民進黨團24日上午開會。（圖／記者詹詠淇翻攝）